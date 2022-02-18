«Сент-Трюйден» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.02.2022)

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вчера, 17:20

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Сент-Трюйдену» Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.35. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.4.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.77. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.07. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» после ряда неудач, значительно улучшил свои результаты и выиграл несколько матчей подряд. Клуб вышел уже на девятое место с 36 очками, однако отставание от следующего соперника составляет пять очков, и чтобы его отыграть необходимы большие усилия. Предстоящий матч с «Сент-Трюйденом» обещает быть принципиальным и напряженным ведь в случае поражения команда пропустит соперника вперед в турнирной таблице. В двух последних матчах «Оуд-Хеверли» обыграл «Серкль Брюгге» (3:2) и «Генк» (2:1).

«Сент-Трюйден» не показывает стабильных результатов и каждый матч команды предсказать довольно сложно. Тем не менее, в последних пяти поединках коллектив набрал десять очков и перед стартом очередного тура идет на 11 месте. Команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (30:37) и в нынешнем матче постарается ее улучшить. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Сент-Трюйден» обыграл на выезде лидера «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:0), а немного ранее оказался сильнее «Кортрейка» (3:1).

Информация для ставок

«Сент Трюйден» проиграл пять из десяти последних матчей, а «Оуд-Хеверли» уступил в четырех поединках

Восемь из десчти последних домашних поединков «Сент-Трюйдена» закончились исходом «обе забьют»

«Оуд-Хеверли» не выиграл ни одного из десяти выездных матчей с «Сент-Трюйденом»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Если опереться на статистику, можно сделать вывод, что в большинстве личных матчей между клубами фиксируется большое количество забитых мячей. Предполагаем, что и в этот раз клубы порадуют болельщиком изобилием голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.77.