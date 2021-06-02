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«Сентрал Эспаньол» — «Данубио». Прогноз на матч уругвайской Сегунды (02.06.2021)

сегодня, 10:29

«Сентрал Эспаньол» сыграет против «Данубио» в рамках очередного тура уругвайской Сегунды. Этот поединок запланирован на 2 июня 2021 года. Сезон в Сегунде еще не начался. Это будет один из первых матчей.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 4.08 3.22 1.90
1XBET 4.08 3.22 1.90

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Данубио». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на ничейный исход по 2.95. Еще одна ставка — победа хозяев поля по 3.05.

Форма команд

«Сентрал Эспаньол» не является очевидным фаворитом этого чемпионата. Клуб, несмотря на свои достижения, играет далеко не в лучший футбол. Впрочем, посмотреть за его выступлениями будет интересно, так как именно «Сентрал» может завоевать одну из первых строчек в чемпионате и выбраться в высшую лигу.

«Данубио», как и «Сентрал», стартуют в первом туре уругвайской Сегунды. Этот поединок очень ждут уругвайские болельщики, которые с нетерпением хотели бы посмотреть на противостояние двух далеко не самых слабых команд. «Данубио» — один из фаворитов Сегунды в этом сезоне, скорее всего команда сможет занять первую строчку в чемпионате.

Информация для ставок

● «Данубио» выиграл два матча из последних пяти (до начала Сегунды)

● «Сентрал Эспаньол» не проигрывает три матча кряду (до начала Сегунды)

● В активе «Эспаньола» восемь голов в пяти последних матчах (до начала Сегунды)

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться на тотал забитых мячей «Данубио» больше 1.5 по коэффициенту 2.50. Также можно поставить на исход с учетом форы (0) «Данубио» по коэффициенту 1.65.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Жирона» — «Альмерия».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.68 2.19
1XBET 1.68 2.19
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shlomo
shlomo
сегодня в 13:26
Хозяева не проиграют
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