«Сераинг Юнайтед» — «Стандард»: прогноз на матч Кубка Бельгии (03.02.2021)

1612362089

вчера, 17:21

«Сераинг Юнайтед» принимает на своем стадионе «Стандард», матч состоится в рамках Кубка Бельгии по футболу.

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на то, что «Стандард» пройдет дальше за коэффициентом 1.18.

Форма команд

«Сераинг Юнайтед» находится на третьей строчке в таблице одного из низших бельгийских дивизионов. Это неплохой результат для бельгийцев. Свой последний поединок клуб выиграл со счетом 2:1.

«Стандард» выступает в бельгийской Про-Лиге. Эта команда находится на четвертой строчке в таблице и имеет в активе 38 очков. Еще немного и клуб из Льежа может подняться на третью позицию. Свой последний поединок «Стандард» провел 31 января, это был матч против «Брюгге». Клуб проиграл со счетом 1:3.

Информация для ставок

● «Стандард» не проигрывал в четырех матчах из последних пяти

● «Сераинг Юнайтед» выиграл два матча из пяти последних

● «Стандард» пропускал в последних трех матчах

Прогноз

Стоит сделать ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 2.00. Несмотря на уровень хозяев поля, оба клуба все же хорошо играют в атаку. «Стандард» забил в нынешнем сезоне 36 голов, а «Сераинг Юнайтед» отметился 38 забитыми мячами.