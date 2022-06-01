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Сербия – Норвегия. Прогноз на матч Лиги Наций (02.06.2022)

01 июня 2022, 10:09
Сербия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.17. Победа сборной Норвегии оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.133.333.86
Мелбет 2.04 3.57 3.83
1XBET 2.17 3.60 3.30
BetBoom 2.07 3.39 3.62

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.9.

Форма команд

Сборная Сербии сейчас обладает очень талантливыми игроками и в каждой линии команды есть футболисты высокого качества. Коллектив с первого места отобрался на чемпионат мира 2022 и теперь хочет показать хорошие результаты в Лиге Наций. Тем не менее, норвежских футболистов не стоит недооценивать, ведь они тоже за последние годы стали более крепкой командой. Два последних товарищеских поединка Сербии завершились победой над Венгрией (1:0) и поражением от Дании (0:3).

Сборная Норвегии не может похвастаться выступлениями на больших турнирах, однако в прошлой квалификации команда создавала проблемы соперником и чуть ли не до последнего тура имела теоретические шансы на второе место в группе. В Лиге наций коллектив хочет уверенно стартовать, чтобы ближе к его финалу претендовать на высокое место. В прошлом матче Норвегия разгромила Армению (9:0), а ранее обыграла и Словакию (2:0).

Информация для ставок

  • Сербия проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Пять последних матчей Норвегии завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Два года назад, в единственном матче между сборными победа одержала Сербия (2:1) в рамках Лиги Наций

Прогноз

Сербия имеет очень хороший шанс уверенно стартовать в новом розыгрыше Лиги Наций и существует большая вероятность, что она им воспользуется. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.61 1.77 2.13
Мелбет 2.01 1.90
1XBET 1.66 2.29
BetBoom 2.83 1.43 1.90 1.90 1.51 2.54
Все комментарии
32kyne568q5d
32kyne568q5d
01 июня в 11:18
Фаворит матча Сербия
shlomo
shlomo
01 июня в 10:58
Сербия не проиграет
vgz79zm3btb9
vgz79zm3btb9
01 июня в 10:18
Победу одержит Сербия
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