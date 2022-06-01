Сербия – Норвегия. Прогноз на матч Лиги Наций (02.06.2022)

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01 июня 2022, 10:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.17. Победа сборной Норвегии оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.9.

Форма команд

Сборная Сербии сейчас обладает очень талантливыми игроками и в каждой линии команды есть футболисты высокого качества. Коллектив с первого места отобрался на чемпионат мира 2022 и теперь хочет показать хорошие результаты в Лиге Наций. Тем не менее, норвежских футболистов не стоит недооценивать, ведь они тоже за последние годы стали более крепкой командой. Два последних товарищеских поединка Сербии завершились победой над Венгрией (1:0) и поражением от Дании (0:3).

Сборная Норвегии не может похвастаться выступлениями на больших турнирах, однако в прошлой квалификации команда создавала проблемы соперником и чуть ли не до последнего тура имела теоретические шансы на второе место в группе. В Лиге наций коллектив хочет уверенно стартовать, чтобы ближе к его финалу претендовать на высокое место. В прошлом матче Норвегия разгромила Армению (9:0), а ранее обыграла и Словакию (2:0).

Информация для ставок

Сербия проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей Норвегии завершились исходом «обе забьют — нет»

Два года назад, в единственном матче между сборными победа одержала Сербия (2:1) в рамках Лиги Наций

Прогноз

Сербия имеет очень хороший шанс уверенно стартовать в новом розыгрыше Лиги Наций и существует большая вероятность, что она им воспользуется. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок.