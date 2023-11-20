Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Северная Ирландия – Дания. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (20.11.2023)

вчера, 17:06
Дания

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Дания. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.52. Победа хозяев оценивается за 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.113.631.77
Лига Ставок 5.20 3.60 1.72

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

Сборная Северной Ирландии провалила отбор и последний матч будет доигрывать для своих болельщиков. Команда набрала лишь шесть очков и в домашней встрече с лидером группы постарается навязать борьбу и достойно закончить квалификацию. Два последних матча сборной Северной Ирландии завершились крупным поражением от Финляндии (0:4) и неудачей со Словенией (0:1).

Дания все-таки смогла вырваться на первое место, и чтобы на нем остаться, коллективу достаточно не проиграть этот поединок. В том, что коллектив сможет набрать здесь очки, сомнений не вызывает практически ни у кого. Сборная Дании имеет в активе 22 балла, а в прошлой встрече обыграла на своем поле Словению (2:1), а ранее с трудом выиграла у Сан-Марино (2:1).

Информация для ставок

  • Северная Ирландия проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Дания выиграла лишь четыре поединка на выезде из последних десяти
  • Четыре из пяти последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничьими

Прогноз

Дания хочет завершить победой эту квалификацию, но с большой вероятностью столкнется с серьезным сопротивлением. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.80 1.60 2.40 1.43 2.93
Лига Ставок 2.10 1.76 1.60 2.36
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:26
У Сев.Ирландии явные проблемы с созданием и реализацией моментов. Датчане свою задачу в отборочном цикле уже выполнили и путёвку на Евро забрали. По своей сути данный поединок не имеет никакой турнирной ценности и является простым товарищеским матчем. Исходя из этого считаю, что много голов ждать здесь точно не стоит. Что касается исхода, то, конечно же, Дания на две головы сильнее соперника. Но будут ли скандинавы рвать жилы, чтобы победить в ничего не значащей для себя игре? Не знаю. Поэтому, исходя из всего написанного, останавливаюсь на ставке Х2+ТМ 3,5. Всё-таки разница в классе вряд ли позволит британцам взять верх над соперником, ну а в ничейку из-за отсутствия мотивации у фаворита я вполне верю. Считаю, что данная встреча по сценарию будет похожа на "одни не могут, а другие не хотят".
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:26
Северная Ирландия ну ни как не захочет уступать дома - ОЗ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 