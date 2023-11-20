Северная Ирландия – Дания. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (20.11.2023)

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вчера, 17:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Дания. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.52. Победа хозяев оценивается за 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

Сборная Северной Ирландии провалила отбор и последний матч будет доигрывать для своих болельщиков. Команда набрала лишь шесть очков и в домашней встрече с лидером группы постарается навязать борьбу и достойно закончить квалификацию. Два последних матча сборной Северной Ирландии завершились крупным поражением от Финляндии (0:4) и неудачей со Словенией (0:1).

Дания все-таки смогла вырваться на первое место, и чтобы на нем остаться, коллективу достаточно не проиграть этот поединок. В том, что коллектив сможет набрать здесь очки, сомнений не вызывает практически ни у кого. Сборная Дании имеет в активе 22 балла, а в прошлой встрече обыграла на своем поле Словению (2:1), а ранее с трудом выиграла у Сан-Марино (2:1).

Информация для ставок

Северная Ирландия проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Дания выиграла лишь четыре поединка на выезде из последних десяти

Четыре из пяти последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничьими

Прогноз

Дания хочет завершить победой эту квалификацию, но с большой вероятностью столкнется с серьезным сопротивлением. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.