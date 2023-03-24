Северная Ирландия — Финляндия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (26.03.2023)

1679653421

сегодня, 13:23

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.55. Поверить в успех Исландии можно по 2.95. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.1.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.5. На ТМ 2.5 коэффициент намного меньше и достигает 1.55. Выбрать вариант «обе забьют» предлагается за 2.05.

Форма команд

Сборная Северной Ирландии смогла победить на выезде Сан-Марино, однако для этого много сил прикладывать не нужно (2:0). По прошедшему поединку сложно судить о готовности команды бороться за выход из группы, а вот домашний поединок с Финляндией куда больше похож на первый небольшой экзамен для коллектива. Последними матчами Северной Ирландии до поединка с Сан-Марино были поражение от Греции (1:3) и победа с Косово (2:1) в Лиге Наций.

Финляндия неплохо провела первую встречу этой квалификации, но проиграла и теперь постарается набирать баллы в следующих встречах. В матчах с Северной Ирландией очень сложно играть, ведь соперник сам не атакует большими силами и не дает другим. Гостям очень важно добиться результата и при хорошей подготовке это сделать вполне вероятно. В первом туре Финляндия на последних минутах проиграла Дании (1:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей Северной Ирландии завершились исходом «обе забьют»

Финляндия не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Северная Ирландия осознает, что для того, чтобы иметь теоретические шансы на выход из группы, очень важно выиграть предстоящий поединок у прямого конкурента. Предлагаем поверить в хозяев и поставить на их победу по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.