«Севилья» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Ла Лиги (02.03.2024)

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сегодня, 16:20

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Поставить на гостей можно за 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.82. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Севилья» смогла отдалиться от зоны вылета, но борьба еще на закончена. Команда идет на 15 месте с 24 баллами и опережает 18й «Кадис» на шесть пунктов. Тем не менее, коллектив обязан продолжать набирать очки, если не хочет вновь вернуться в опасную зону и решать все в последних турах. В прошлой игре «Севилья» проиграла на выезде мадридскому «Реалу» (0:1), а ранее сыграла вничью с «Валенсией» (0:0).

«Реал» Сосьедад мысленно уже в ответной игре Лиги чемпионов, где на своем поле команде нужно отыгрывать два мяча у « ПСЖ ». Тем не менее и про Ла Лигу забывать нельзя, ведь клуб покинул зону еврокубков и опустился на седьмое место в турнирной таблице с 40 баллами. Отставание от «Бетиса» составляет всего два пункта, поэтому хозяевам нужна победа над нестабильной «Севильей», чтобы как минимум не отстать от конкурента. Два последних матча «Реала» Сосьедад завершились поражением в полуфинале кубка Испании от «Мальорки» (1:2, по пенальти) и неудачей с «Вильярреалом» в Ла Лиге (1:3).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» выиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Сосьедад выиграл три последних встречи у «Севильи»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива выглядят крайне нестабильно, поэтому большого количества мячей от них ждать явно не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.