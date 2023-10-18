«Севилья» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (21.10.2023)

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вчера, 19:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Реала» составляет 1.85. Поставить на «Севилью» можно по 4.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Севилья» неудачно начала уже второй сезон Ла Лиги подряд и это определенно огорчает болельщиков. Команда занимает только 14 место с восемью баллами, что на 16 пунктов меньше, чем у лидера и нынешнего соперника. Два последних матча «Севильи» завершились ничьими в чемпионате Испании с «Райо Вальекано» и с ПСВ в Лиге Чемпионов с одинаковым счетом (2:2).

«Реал» Мадрид продолжает добиваться максимальных результатов и доказал, что недавнее поражение от «Атлетико» (1:3) было скорее небольшим сбоем в игре команды. «Сливочные» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги с 24 баллами и опережает ближайшего конкурента на два очка. В прошлом туре «Реал» разгромил на своем поле «Осасуну» (4:0), а ранее в Лиге Чемпионов оказался сильнее «Наполи» на выезде (3:2).

Информация для ставок

«Севилья» забивает уже в 11 подряд домашних поединках во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» проиграла четыре последних матча «королевскому клубу»

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет непростым, и мы предполагаем, что команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.