«Севилья» — «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (03.12.2023)

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сегодня, 16:51

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07. Поставить на «Вильярреал» можно за 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.8.

Форма команд

«Севилья» плохо выступает в этом сезоне и к разочарованию болельщиков занимает лишь 15 место с 12 баллами. Коллектив отстает на три пункта от «Вильярреала» и в случае победы может сравняться с ним по очкам. Тренерскому штабу не стоит забывать и о Лиге Чемпионов, где команде предстоит побороться за третье место и путевку в Лигу Европы. Два последних матча «Севильи» завершились поражениями от ПСВ в Лиге Чемпионов (2:3) и «Реала» Сосьедад (1:2).

«Вильярреал» уже обеспечил себе место в Лиге Европы на весеннюю стадию и может сосредоточиться на Ла Лиге, где занимает только 12 место с 15 баллами. С такими результатами «желтой субмарине» будет очень трудно в будущем попасть в зону Лиги Чемпионов, о которой мечтают болельщики. В последнем матче Лиги Европы «Вильярреал» обыграл на своем поле «Панатинаикос» (3:2), а ранее оказался сильнее «Осасуны» в чемпионате (3:1).

Информация для ставок

«Севилья» выиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Вильярреал» проиграл три выездных поединка из десяти последних

«Севилья» выиграла два из пяти последних встреч с «Вильярреалом»

Три последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Севилья» давно не выигрывает и вряд ли сможет доставить серьезные проблемы «Вильярреалу», который только набрал ход. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.