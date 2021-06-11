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«Шахтёр» Солигорск – «Витебск»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (12.06.2021)

вчера, 15:32

В 12-м туре чемпионата Беларуси «Шахтёр» в Солигорске сыграет против «Витебска».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок Live! 1.13 7.00 34.00
Фонбет Live! 1.13 6.40 42.00
Мелбет 1.37 4.93 10.40
1XBET Live! 1.12 10.00 29.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Шахтёр» по итогам этой встречи одержит дежурную победу в чемпионате. Поставить на успех хозяев поля БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.33, ставки на ничью идут за 4.70, а победа «Витебска» отмечена котировкой 9.00.

Что касается результативности, то здесь предпочтения букмекеров на стороне низового формата. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно за 1.87, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

К 12 туру чемпионата Беларуси «Шахтёр» подходит без потерь. Клуб из Солигорска выиграл 11 из 11 поединков в лиге, прочно обосновавшись на первом месте. Благодаря домашней победе над БАТЭ (1:0), действующий чемпион страны увеличил отрыв от ближайшего конкурента до семи баллов.

После этого матча «Шахтёр» также победил «Неман» (2:1), минское «Динамо» (1:0) и «Торпедо» (1:0). Отметим, что защита «горняков» в 11 матчах чемпионата пропустила всего пять мячей, а атака забила 25 голов.

«Витебск» к предстоящей игре подходит тоже в неплохой форме. У «бело-синих» серия без поражений из восьми поединков в Высшей лиге, а три прошлых матча в чемпионате команда выиграла: «Энергетик» (3:2), «Ислочь» (1:0) и «Сморгонь» (5:0).

В турнирной таблице чемпионата «Витебск» заметно улучшил свои позиции, поднявшись на шестую строчку. Команда сократила гандикап от лидирующей тройки до трех очков.

Информация для ставок

• В 3 из 5 прошлых встреч «Шахтёра» и «Витебска» прошла ставка на ТМ(2,5)
• «Шахтёр» побеждал «Витебск» в 3 из 4 предыдущих очных противостояний
• В 3 из 4 предыдущих гостевых поединков «Витебска» больше двух голов не забивалось

Прогноз

Учитывая, что обе команды мало пропускают, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.61 на победу «Слуцка» в матче против «Сморгони».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок Live! 1.25 3.75
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:38
Матч будет результативный. Тотал больше (2,5)
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:33
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Витебск»
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