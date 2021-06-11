«Шахтёр» Солигорск – «Витебск»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (12.06.2021)

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вчера, 15:32

В 12-м туре чемпионата Беларуси «Шахтёр» в Солигорске сыграет против «Витебска».

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Шахтёр» по итогам этой встречи одержит дежурную победу в чемпионате. Поставить на успех хозяев поля БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.33, ставки на ничью идут за 4.70, а победа «Витебска» отмечена котировкой 9.00.

Что касается результативности, то здесь предпочтения букмекеров на стороне низового формата. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно за 1.87, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

К 12 туру чемпионата Беларуси «Шахтёр» подходит без потерь. Клуб из Солигорска выиграл 11 из 11 поединков в лиге, прочно обосновавшись на первом месте. Благодаря домашней победе над БАТЭ (1:0), действующий чемпион страны увеличил отрыв от ближайшего конкурента до семи баллов.

После этого матча «Шахтёр» также победил «Неман» (2:1), минское «Динамо» (1:0) и «Торпедо» (1:0). Отметим, что защита «горняков» в 11 матчах чемпионата пропустила всего пять мячей, а атака забила 25 голов.

«Витебск» к предстоящей игре подходит тоже в неплохой форме. У «бело-синих» серия без поражений из восьми поединков в Высшей лиге, а три прошлых матча в чемпионате команда выиграла: «Энергетик» (3:2), «Ислочь» (1:0) и «Сморгонь» (5:0).

В турнирной таблице чемпионата «Витебск» заметно улучшил свои позиции, поднявшись на шестую строчку. Команда сократила гандикап от лидирующей тройки до трех очков.

Информация для ставок

• В 3 из 5 прошлых встреч «Шахтёра» и «Витебска» прошла ставка на ТМ(2,5)

• «Шахтёр» побеждал «Витебск» в 3 из 4 предыдущих очных противостояний

• В 3 из 4 предыдущих гостевых поединков «Витебска» больше двух голов не забивалось

Прогноз

Учитывая, что обе команды мало пропускают, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.61 на победу «Слуцка» в матче против «Сморгони».