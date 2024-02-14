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«Шахтер» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (15.02.2024)

сегодня, 15:55
Марсель

Ставки букмекеров

«Марсель» является фаворитом в данной встрече, а поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу «Шахтера» коэффициент составляет 3.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.92. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Шахтер» Донецк со всеми своими проблемами до последнего тура Лиги Чемпионов имел шанс выйти в плей-офф. Команда заслуженно вышла в плей-офф Лиги Европы, где встретится с ныне нестабильным «Марселем». Тем не менее, букмекеры отдают предпочтение французскому клубу, учитывая, что матч пройдет на нейтральном поле. Два последних товарищеских матча «Шахтера» завершились ничьей с «Лехией» Гданськ (1:1 и победой над «Arkadag» (4:1).

«Марсель» имеет целую серию матчей без побед и занимает низкое для себя восьмое место в Лиге 1. Коллектив намерен реабилитироваться в Лиге Европы и имеет неплохие шансы пройти дальше, если сможет провести первую встречу без грубых ошибок. Два последних матча «Марселя» завершились ничьей с «Мец» (1:1) и поражением от «Лиона» (0:1).

Информация для ставок

  • «Марсель» не может выиграть пять последних матчей подряд во всех турнирах
  • «Шахтер» выиграл только четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Шахтер» выиграл обе игры против «Марселя» в двух последних встречах

Прогноз

«Марсель» является фаворитом в этой встрече, и мы предполагаем, что команда сможет добиться минимальной победы на стадионе в Германии. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 16:23
Считаю, что логичней и безопасней, чем ставку "Обе забьют" для данного поединка придумать будет очень сложно. Давайте будем честны, и у украинцев, и у французов в январе-феврале дела идут не очень. Я имею ввиду результаты товарняков "горняков" и матчей Лиги 1 у провансальцев. Обе команды находятся далеко не в лучшей своей форме. Да, в Марсель букмекеры априори верят больше, но ведь коллектив Гаттузо в этом сезоне очень сильно штормит. Ну а Шахтёр, который в классе вроде бы уступает французам, уже даже в текущем розыгрыше ЛЧ доказывал, что умеет удивлять в любом своём состоянии. В оборонительном плане не идеальны ни потенциальные гости, ни потенциальные хозяева. Так что, думаю, что в данном поединке нужно ждать как минимум по голу в ворота каждой команды. Ставка - Обе забьют.
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k3sec8qrs6n2
сегодня в 16:17
Возможна высокая результативность, несмотря на форму “Марселя”.
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kc3mjxv5peuv
сегодня в 16:14
“Шахтер” имеет больше шансов на победу в матче.
Гость
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