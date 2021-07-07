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«Шапекоэнсе» — «Коринтианс». Прогноз на матч бразильской Серии А (09.07.2021)

вчера, 22:12

«Шапекоэнсе» примет «Коринтианс» в рамках очередного тура Серии А в Бразилии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.053.222.10
Лига Ставок 4.20 3.05 2.01
BetBoom 4.05 3.10 2.02

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Коринтианс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу хозяев поля по 3.95.

Форма команд

«Шапекоэнсе» находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — четыре балла. Команда еще не побеждала в этом сезоне, у клуба четыре ничьих и пять поражений. «Шапекоэнсе» забил восемь голов и пропустил 17 мячей. В последних поединках эта команда не может похвастаться хорошим уровнем игры, она теряет очки со всеми командами и находится в ужасной форме.

«Коринтианс» выступает немного лучше «Шапекоэнсе», но ситуация клуба все равно печальная. Команда находится на 13-й строчке в турнирной таблице, в активе всего 11 баллов. У клуба две победы, пять ничьих и два поражения. Команда забила семь голов и пропустила столько же мячей. В последних матчах «Коринтианс» выглядит неплохо, несмотря на то, что команда все еще находится в середине турнирной таблицы. У «Коринтианса» хороший потенциал, учитывая, что недавно команду возглавил бывший защитник «Барселоны».

Информация для ставок

● «Коринтианс» не проигрывает пять игр кряду
● «Шапекоэнсе» не может выиграть вот уже девять матчей подряд
● «Коринтианс» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Шапекоэнсе» или ничейный исход по 1.75. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.94 1.93 1.53 2.59
Лига Ставок 1.76 2.00 1.44 2.65
BetBoom 1.88 1.86 1.49 2.47 1.22 3.90
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:27
Гости не проиграют
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