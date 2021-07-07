«Шапекоэнсе» — «Коринтианс». Прогноз на матч бразильской Серии А (09.07.2021)

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вчера, 22:12

«Шапекоэнсе» примет «Коринтианс» в рамках очередного тура Серии А в Бразилии.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Коринтианс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу хозяев поля по 3.95.

Форма команд

«Шапекоэнсе» находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — четыре балла. Команда еще не побеждала в этом сезоне, у клуба четыре ничьих и пять поражений. «Шапекоэнсе» забил восемь голов и пропустил 17 мячей. В последних поединках эта команда не может похвастаться хорошим уровнем игры, она теряет очки со всеми командами и находится в ужасной форме.

«Коринтианс» выступает немного лучше «Шапекоэнсе», но ситуация клуба все равно печальная. Команда находится на 13-й строчке в турнирной таблице, в активе всего 11 баллов. У клуба две победы, пять ничьих и два поражения. Команда забила семь голов и пропустила столько же мячей. В последних матчах «Коринтианс» выглядит неплохо, несмотря на то, что команда все еще находится в середине турнирной таблицы. У «Коринтианса» хороший потенциал, учитывая, что недавно команду возглавил бывший защитник «Барселоны».

Информация для ставок

● «Коринтианс» не проигрывает пять игр кряду

● «Шапекоэнсе» не может выиграть вот уже девять матчей подряд

● «Коринтианс» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Шапекоэнсе» или ничейный исход по 1.75. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.15.