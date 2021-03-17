«Шеффилд Уэнсдей» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.03.2021)

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вчера, 04:57

«Шеффилд Уэнсдей» сыграет против «Хаддерсфилда» в матче 37-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

«Шеффилд Уэнсдей» является фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Хаддерсфилда» в 2.85.

Форма команд

«Шеффилд Уэнсдей» — одна из худших команд нынешнего сезона. Клуб находится на 23-й строчке в турнирной таблице и набрал всего 28 очков. Команда выиграла 9 поединков, 7 раз сыграла вничью и проиграла в 19 матчах. «Шеффилд» забил 25 голов и пропустил 45 мячей. В последних матчах у «сов» всё очень плохо. Команда никак не может прервать затянувшуюся серию из поражений.

«Хаддерсфилд» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. Клуб забил 40 голов и пропустил 51 мяч. В активе у команды 41 балл. «Хаддерсфилд» выиграл 11 поединков, 8 раз сыграл вничью и проиграл 17 матчей. В последних матчах у клуба неплохие показатели, команда постепенно набирает очки и стала меньше пропускать.

Информация для ставок

«Хаддерсфилд» не проиграл в трех из последних пяти матчей

«Шеффилд» не набрал ни одного очка в последних семи матчах

«Хаддерсфилд» пропустил шесть голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют плюс «Шеффилд» не проиграет, по коэффициенту 2.45. Также стоит присмотреться к ставке на то, что первый гол забьет «Шеффилд», по коэффициенту 1.90.

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