«Шериф» – «Алашкерт». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

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вчера, 23:55

Продолжается квалификация Лиги чемпионов. В ответном матче второго раунда в гости к «Шерифу» пожалует армянский «Алашкерт». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.45 на победу хозяев, победу гостей же можно взять по коэффициенту 7.7, поставить на ничейный результат можно за 4.2.

Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.5.

Форма команд

«Шериф» начал квалификацию Лиги чемпионов поединками с албанским клубом «Теута», который смогли без проблем дважды обыграть, сначала (4:0) на домашней арене, а затем и (1:0) на гостевой. В первой игре второго раунда коллектив добыл выездную победу (1:0), которую теперь надеется закрепить в ответной встрече.

«Алашкерт» в первом квалификационном раунде не без проблем прошел валлийский «Коннас Куэй», сыграв сначала на выезде (2:2), а затем дома (0:0). Только в дополнительное время смогли дожать соперника и пройти дальше. В первой игре с «Шерифом» пытались навязать свою игру, но добыть положительный результат не получилось.

Информация для ставок

Выигрышная и сухая серия «Шерифа» составляет три поединка

«Алашкерт» не может выиграть в основное время в трех матчах кряду

Шесть из восьми последних игр с участием «Шерифа» завершились результатом ТМ 2.5

Всего одна из пяти последгих встреч «Алашкерта» завершилась результатом ТБ 2.5

Прогноз

Мы увидим игру с тотальным преимуществом домашней команды. Вопрос только в том, сколько голов будет забито мячей в ворота гостей. Предлагаем сделать ставку на голы и поставить ИТБ 1.5 «Шерифа» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.73.