Шотландия – Ирландия. Прогноз на матч Лиги Наций (24.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа сборной Украины оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.
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завтра, 21:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 1.5 – 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 1.5 можно по коэффициенту 2.4. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.
Форма команд
Шотландия смогла выйти в лидеры своей группы и с девятью баллами опережает на два пункта в Украину. Сейчас судьба первого места зависит от коллектива и в случае победы в предстоящей встрече, он сможет еще сильнее укрепить свои позиции. В прошлом поединке сборная Шотландии в конце забила три безответных мяча Украине, а ранее разгромила Армению (4:1).
Ирландия многое упустила на старте розыгрыша Лиги Наций и смогла набрать лишь четыре балла. Это говорит о том, что коллектив будет бороться за третье место, которое позволит остаться в дивизионе B. Во встрече с мотивированной Шотландией гостям будет очень непросто, но какие-то моменты у ворот соперника все же должны появиться. Два последних поединка Ирландии завершились ничьей с Украиной (1:1) и крупной победой над Шотландией на своем поле (3:0).
Информация для ставок
- Шотландия проиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Ирландия выиграла три из пяти последних матчей у Шотландии
- Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сборные редко играют результативно в личных встречах между собой, а поэтому предлагаем опереться на статистику и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал меньше 1.5 мяча. Коэффициент на такой исход составляет 2.4.