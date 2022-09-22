Шотландия – Ирландия. Прогноз на матч Лиги Наций (24.09.2022)

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вчера, 10:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа сборной Украины оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 1.5 – 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 1.5 можно по коэффициенту 2.4. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Шотландия смогла выйти в лидеры своей группы и с девятью баллами опережает на два пункта в Украину. Сейчас судьба первого места зависит от коллектива и в случае победы в предстоящей встрече, он сможет еще сильнее укрепить свои позиции. В прошлом поединке сборная Шотландии в конце забила три безответных мяча Украине, а ранее разгромила Армению (4:1).

Ирландия многое упустила на старте розыгрыша Лиги Наций и смогла набрать лишь четыре балла. Это говорит о том, что коллектив будет бороться за третье место, которое позволит остаться в дивизионе B. Во встрече с мотивированной Шотландией гостям будет очень непросто, но какие-то моменты у ворот соперника все же должны появиться. Два последних поединка Ирландии завершились ничьей с Украиной (1:1) и крупной победой над Шотландией на своем поле (3:0).

Информация для ставок

Шотландия проиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Ирландия выиграла три из пяти последних матчей у Шотландии

Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сборные редко играют результативно в личных встречах между собой, а поэтому предлагаем опереться на статистику и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал меньше 1.5 мяча. Коэффициент на такой исход составляет 2.4.