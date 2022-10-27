«Штутгарт» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Аугсбурга», могут поставить по коэффициенту 4.2. Коэффициент на ничью составляет 3.8
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завтра, 16:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
Победа в позапрошлом туре так и остается для «Штутгарта» единственной в нынешнем сезоне Бундеслиги и наводит болельщиков на печальные мысли. Команда остается в зоне вылета, а именно на 16 месте с восемью баллами в активе. Два последних поединка «Штутгарта» завершились разгромным поражением от «Боруссии» Д (0:5) и крупной победой над «Арминией» в кубке Германии (6:0).
После впечатляющей серии от «Аугсбурга», результаты команды пошли на спад. Тем не менее, коллектив уверенно держится на 12 месте и от зоны вылета его отделяет шесть очков, что не так мало. В предстоящей игре с кризисным «Штутгартом» у гостей появится возможность вновь вернутся на путь побед. В прошлой игре «Аугсбург» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (3:3), а в кубке Германии крупно проиграл «Баварии» (2:5).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах
- «Аугсбург» выиграл четыре из шести последних выездных матчей
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Штутгарт» выиграл три из четырех последних матчей с «Бохумом»
Прогноз
«Штутгарту» пора побеждать, если он не хочет надолго остаться в зоне вылета. Предполагаем, что хозяева смогут одержать минимальную победу, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.