«Штутгарт» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2022)

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вчера, 18:46

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Аугсбурга», могут поставить по коэффициенту 4.2. Коэффициент на ничью составляет 3.8

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

Победа в позапрошлом туре так и остается для «Штутгарта» единственной в нынешнем сезоне Бундеслиги и наводит болельщиков на печальные мысли. Команда остается в зоне вылета, а именно на 16 месте с восемью баллами в активе. Два последних поединка «Штутгарта» завершились разгромным поражением от «Боруссии» Д (0:5) и крупной победой над «Арминией» в кубке Германии (6:0).

После впечатляющей серии от «Аугсбурга», результаты команды пошли на спад. Тем не менее, коллектив уверенно держится на 12 месте и от зоны вылета его отделяет шесть очков, что не так мало. В предстоящей игре с кризисным «Штутгартом» у гостей появится возможность вновь вернутся на путь побед. В прошлой игре «Аугсбург» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (3:3), а в кубке Германии крупно проиграл «Баварии» (2:5).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах

«Аугсбург» выиграл четыре из шести последних выездных матчей

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Штутгарт» выиграл три из четырех последних матчей с «Бохумом»

Прогноз

«Штутгарту» пора побеждать, если он не хочет надолго остаться в зоне вылета. Предполагаем, что хозяева смогут одержать минимальную победу, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.