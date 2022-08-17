«Штутгарт» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2022)

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сегодня, 11:17

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей минимальными фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Штутгарта», могут поставить по коэффициенту 2.6. Коэффициент на ничью составляет 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Штутгарт» добился двух ничейных результатов, хотя как минимум в одном из матчей был обязан побеждать. Команда хочет избежать участи последних сезонов, где она борется за выживание до последнего тура. Предстоящий матч будет очень непростым, однако футболисты приложат максимум усилий для хорошего результата. Два последних матча команды завершились вничью с «Вердером» (2:2) и «РБ Лейпциг» (1:1).

«Фрайбург» набрал три из шести возможных очков, однако выводы по таким результатам делать очень равно, учитывая статус соперников. Сейчас клубу необходимо набирать максимум очков, чтобы, как и в прошлом сезоне находится в группе лидеров, а совсем скоро команда начнет выступление в еврокубках. В прошлом туре «Фрайбург» уступил «Боруссии» Д (1:3), а неделей ранее разгромил «Аугсбург» (4:0).

Информация для ставок

«Штутгарт» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

Восемь последних выездных матчей «Фрайбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фрайбург» выиграл три последних матча со «Штутгартом»

Пять из шести матчей между клубами на поле «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Коллективы много забивают в личных встречах между собой, что подтверждает статистика. Предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.