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«Штутгарт» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (24.02.2024)

вчера, 11:32
Штутгарт

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.32 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Кельна», могут поставить по коэффициенту 9.5. Коэффициент на ничью составляет 5.7

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по 1.87, в то время как низовой исход оценивается по 1.93. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Штутгарт» находится в хорошей форме и смог закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 46 баллов и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. Коллектив имеет хорошие шансы как минимум сохранить свой отрыв от преследователей, ведь играет на своем поле с аутсайдером Бундеслиги. Два последних матча «Штутгарта» завершились победами над «Дармштадтом» (2:1) и «Майнцом» (3:1).

«Кельн» плохо выступает в этом сезоне и рискует вылететь из Бундеслиги. Команда идет на 16 месте с 16 баллами и отстает на шесть пунктов от ближайшего соперника. Гостям будет очень сложно забрать очки у «Штутгарта» в такой ситуации, поэтому даже ничья будет отличным результатом. В прошлом туре «Кельн» проиграл на своем поле «Вердеру» (0:1), а ранее поделил очки с «Хоффенхаймом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Кельн» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Штутгарт» выиграл девять из десяти домашних поединков во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
  • «Штутгарт» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Кельном»

Прогноз

«Штутгарт» и «Кельн» на данный момент находятся на разных полюсах турнирной таблицы и в победе хозяев мало кто сомневается. Предлагаем немного увеличить коэффициент и сделать ставку на победу «Штутгарта» в первом тайме за 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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вчера в 11:55
У “Штутгарта” больше шансов на победу в предстоящем матче.
Вещий
Вещий
вчера в 11:54
Казалось бы многое говорит против Кельна, но надо отметить, что даже дома в последнее время Штутгарт не пестрит стабильностью в защите, и к примеру в 3-х таких матчах из 4-х крайних команда допускала минимум 1 пропущенный гол. И да, Байер 04 и РБ Лейпциг - это довольно-таки серьезные визитеры, однако даже Майнц, который находится в зоне вылета, сумел реализовать свой момент, и что важно, сделал это вполне заслуженно (Наиграл по xG на 1.75 голов). Поэтому рассмотреть забитый мяч и гостей из Кельна, вполне нормальное решение.
Гость
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