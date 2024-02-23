«Штутгарт» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (24.02.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.32 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Кельна», могут поставить по коэффициенту 9.5. Коэффициент на ничью составляет 5.7
|
- : -
сегодня, 17:30
Тотал больше 3 мячей предлагают взять по 1.87, в то время как низовой исход оценивается по 1.93. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Штутгарт» находится в хорошей форме и смог закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 46 баллов и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. Коллектив имеет хорошие шансы как минимум сохранить свой отрыв от преследователей, ведь играет на своем поле с аутсайдером Бундеслиги. Два последних матча «Штутгарта» завершились победами над «Дармштадтом» (2:1) и «Майнцом» (3:1).
«Кельн» плохо выступает в этом сезоне и рискует вылететь из Бундеслиги. Команда идет на 16 месте с 16 баллами и отстает на шесть пунктов от ближайшего соперника. Гостям будет очень сложно забрать очки у «Штутгарта» в такой ситуации, поэтому даже ничья будет отличным результатом. В прошлом туре «Кельн» проиграл на своем поле «Вердеру» (0:1), а ранее поделил очки с «Хоффенхаймом» (1:1).
Информация для ставок
- «Кельн» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- «Штутгарт» выиграл девять из десяти домашних поединков во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
- «Штутгарт» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Кельном»
Прогноз
«Штутгарт» и «Кельн» на данный момент находятся на разных полюсах турнирной таблицы и в победе хозяев мало кто сомневается. Предлагаем немного увеличить коэффициент и сделать ставку на победу «Штутгарта» в первом тайме за 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.