«Штутгарт» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (24.02.2024)

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вчера, 11:32

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.32 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Кельна», могут поставить по коэффициенту 9.5. Коэффициент на ничью составляет 5.7

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по 1.87, в то время как низовой исход оценивается по 1.93. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Штутгарт» находится в хорошей форме и смог закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 46 баллов и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. Коллектив имеет хорошие шансы как минимум сохранить свой отрыв от преследователей, ведь играет на своем поле с аутсайдером Бундеслиги. Два последних матча «Штутгарта» завершились победами над «Дармштадтом» (2:1) и «Майнцом» (3:1).

«Кельн» плохо выступает в этом сезоне и рискует вылететь из Бундеслиги. Команда идет на 16 месте с 16 баллами и отстает на шесть пунктов от ближайшего соперника. Гостям будет очень сложно забрать очки у «Штутгарта» в такой ситуации, поэтому даже ничья будет отличным результатом. В прошлом туре «Кельн» проиграл на своем поле «Вердеру» (0:1), а ранее поделил очки с «Хоффенхаймом» (1:1).

Информация для ставок

«Кельн» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Штутгарт» выиграл девять из десяти домашних поединков во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

«Штутгарт» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Кельном»

Прогноз

«Штутгарт» и «Кельн» на данный момент находятся на разных полюсах турнирной таблицы и в победе хозяев мало кто сомневается. Предлагаем немного увеличить коэффициент и сделать ставку на победу «Штутгарта» в первом тайме за 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.