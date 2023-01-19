«Штутгарт» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Майнца», могут поставить по коэффициенту 2.9. Коэффициент на ничью составляет 3.55
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завтра, 17:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.8, в то время как низовой исход оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Штутгарт» вряд ли может занести себе в актив первую половину сезона, однако в последних турах команда старалась добывать победы. Тем не менее, коллектив остается в зоне вылета, а именно на 16 месте с 14 пунктами, опережая ближайшего соперника на один балл. Домашний матч с нестабильным соперником может стать хорошей возможностью победить и покинуть «красную зону». В двух последних товарищеских встречах «Штутгарт» проиграл «Спарте» из Праги (0:2) и переиграл «Сьон» (3:0).
«Майнц» уже несколько матчей не выигрывает в чемпионате Германии и это очень удручает руководство и болельщиков. Такие результаты привели к тому, что команда занимает 10 место с 19 очками и вынуждена вносить кардинальные изменения в свою игру, чтобы исправить ситуацию. В прошлом контрольном поединке «Майнц» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2), а ранее разгромил «Люцерн» (5:1).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл пять матчей из десяти последних при пяти поражениях
- Семь из десяти последних матчей «Майнца» на выезде завершились исходом «обе забьют»
- «Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей с «Майнцом»
Прогноз
Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.