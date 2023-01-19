«Штутгарт» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2023)

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вчера, 18:36

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Майнца», могут поставить по коэффициенту 2.9. Коэффициент на ничью составляет 3.55

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.8, в то время как низовой исход оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Штутгарт» вряд ли может занести себе в актив первую половину сезона, однако в последних турах команда старалась добывать победы. Тем не менее, коллектив остается в зоне вылета, а именно на 16 месте с 14 пунктами, опережая ближайшего соперника на один балл. Домашний матч с нестабильным соперником может стать хорошей возможностью победить и покинуть «красную зону». В двух последних товарищеских встречах «Штутгарт» проиграл «Спарте» из Праги (0:2) и переиграл «Сьон» (3:0).

«Майнц» уже несколько матчей не выигрывает в чемпионате Германии и это очень удручает руководство и болельщиков. Такие результаты привели к тому, что команда занимает 10 место с 19 очками и вынуждена вносить кардинальные изменения в свою игру, чтобы исправить ситуацию. В прошлом контрольном поединке «Майнц» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2), а ранее разгромил «Люцерн» (5:1).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл пять матчей из десяти последних при пяти поражениях

Семь из десяти последних матчей «Майнца» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей с «Майнцом»

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.