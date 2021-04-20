«Штутгарт» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (21.04.2021)

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вчера, 22:57

В 30-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет «Вольфсбург». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно гостям поединка. На победу «Вольфсбурга» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.12. Ничейный результат котируется по 3.85, а победа «Штутгарта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Вольфсбург» продолжает удерживать третью позицию в таблице. Команда имеет хорошие шансы завоевать бронзу, если в оставшихся матчах будет набирать очки. Тренерскому штабу стоит серьезно поработать надо защитной линией и реализацией голевых моментов.

«Штутгарт» играет с переменным успехом и находится в середине турнирной таблицы. Команда не решает серьезных турнирных задач, поэтому предположить, что коллектив сможет обыграть своего соперника в этом матче, очень сложно. Последними поединками для «Штутгарта» стали поражения в матче с «Унионом» (1:2) и «Боруссией» Д (2:3).

Информация для ставок

• Оба коллектива проиграли по четыре поединка из последних десяти матчей в чемпионате

• «Штутгарт» выиграл три последних домашних матча у «Вольфсбурга» на своем поле

• Четыре из пяти последних выездных поединков «Вольфсбурга» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Гостям нынешнего поединка очень нужна победа, чтобы остаться на третьей позиции. «Штутгарт» не слишком мотивирован, поэтому предполагаем, что «Вольфсбург» сможет забрать три очка в этой встрече. Сделать ставку на победу «Вольфсбурга» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.

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