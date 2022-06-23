«Дагерфорс» — «АИК». Прогноз на матч Аллсвенскан (26.06.2022)

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23 июня 2022, 13:27

Ставки букмекеров

« АИК » идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.55, ничья в игре продается за 4.30, а победа «Дагерфорс» за 5.80 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.66, а ТМ (2.5) по 2.23.

Форма команд

«Дагефорс» к 11 туру подходит занимает 15 строчку в таблице, с шестью набранными очками. В текущем розыгрыше клуб две игры выиграл и в восьми уступил. В последних пяти турах три матча проиграно, а в двух добыта победа. В крайнем противостоянии очки были отданы «Мальме» (0:2).

« АИК » идет в группе лидеров, располагаясь на втором месте, имея в активе 23 очка. В текущем розыгрыше команда семь раз обыграла соперников и по две встречи закончила вничью и поражением. В предшествующих пяти турах добыто три победы и две встречи закончены с равным счетом. В крайнем противостоянии верх взят над «Хельсинборг» (1:2).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей « АИК » завершились с менее 3.5 голами

» завершились с менее 3.5 голами В 10 из 15 последних матчах «Дагерфорс» забил менее 1.5 голов

« АИК » выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Дагерфорс» с коэффициентом 1.55 в БК Лига Ставок.