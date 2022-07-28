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«Эльфсборг» — «Хэкен». Прогноз на матч Аллсвенскан (31.07.2022)

сегодня, 17:51
«Эльфсборг» - «Хэкен»

Ставки букмекеров

«Эльфсборг» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.17, ничья в игре котируется по 3.90, а победа «Хэкен» по 3.00 в БК Лига Ставок.

Швеция. Аллсвенскан 2022
Эльфсборг
Хэкен
ПроигрышПроигрышНичьяНичьяВыигрыш
- : -
31 июля 2022, 16:00
воскресенье
ПроигрышВыигрышВыигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.214.162.94

Аналитики ожидают большого количества голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.49, а ТМ (2.5) за 2.60.

Форма команд

«Эльфсборг» на данный момент располагается на 10 месте, имея в активе 20 очков. В текущем розыгрыше команда пять раз обыгрывала соперников, расписала пять «мировых» и пять раз уступила. В последних пяти турах добыто две ничьи, одна встреча выиграна и две проиграно. В крайнем поединке очки отданы «Кальмар» (1:0).

«Хэкен» идет на второй строчке турнира, имея в активе 31 очков. В текущей кампании команда девять раз обыгрывала соперников, расписала четыре «мировые» и дважды уступила. В последних пяти турах добыто два максимальных результата, в двух встречах очки были поделены, а в крайнем противостоянии отданы «Юргорден» (1:2).

Информация для ставок

  • «Хэкен» выиграл в девяти из 15 последних матчах в Аллсвенскан
  • В 10 из 15 последних матчах «Эльфсборг» забил менее 2.5 голов
  • «Эльфсборг» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирный статус, предлагаем заиграть ставку на то, что «Хэкен» не проиграет с коэффициентом 1.69 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.50 2.11 1.77
Все комментарии
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wbepsw7ep96h
сегодня в 18:15
Фаворит матча «Эльфсборг»
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dcbdvnvyv53q
сегодня в 17:59
Победу одержит «Эльфсборг»
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