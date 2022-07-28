«Эльфсборг» — «Хэкен». Прогноз на матч Аллсвенскан (31.07.2022)

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сегодня, 17:51

Ставки букмекеров

«Эльфсборг» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.17, ничья в игре котируется по 3.90, а победа «Хэкен» по 3.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают большого количества голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.49, а ТМ (2.5) за 2.60.

Форма команд

«Эльфсборг» на данный момент располагается на 10 месте, имея в активе 20 очков. В текущем розыгрыше команда пять раз обыгрывала соперников, расписала пять «мировых» и пять раз уступила. В последних пяти турах добыто две ничьи, одна встреча выиграна и две проиграно. В крайнем поединке очки отданы «Кальмар» (1:0).

«Хэкен» идет на второй строчке турнира, имея в активе 31 очков. В текущей кампании команда девять раз обыгрывала соперников, расписала четыре «мировые» и дважды уступила. В последних пяти турах добыто два максимальных результата, в двух встречах очки были поделены, а в крайнем противостоянии отданы «Юргорден» (1:2).

Информация для ставок

«Хэкен» выиграл в девяти из 15 последних матчах в Аллсвенскан

В 10 из 15 последних матчах «Эльфсборг» забил менее 2.5 голов

«Эльфсборг» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирный статус, предлагаем заиграть ставку на то, что «Хэкен» не проиграет с коэффициентом 1.69 в БК Лига Ставок.