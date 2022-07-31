«Гетеборг» — «Норрчепинг». Прогноз на матч Аллсвенскан (01.08.2022)

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сегодня, 15:13

Ставки букмекеров

«Гетеборг» с минимальной разницей идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.60, ничья в игре котируется по 3.45, а победа «Норрчепинг» по 2.65 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.86, а ТМ (2.5) за 1.94.

Форма команд

«Гетеборг» к 16 туру занимает седьмое место в таблице, имея в активе 24 очка. В текущей кампании клуб смог добиться семи побед, трижды играл вничью и в пяти случаях терпел поражение. В последних пяти турах три встречи выиграно, в одной расписана «мировая» и допущен проигрыш. В крайней игре обыгран с «Норрчепинг» (0:2).

«Норрчепинг» после 15 туров занимает 12 строчку, с набранными 16 очками. В текущем розыгрыше клуб четыре матча выиграл, семь проиграл и четыре сыграл вничью. Последние пять туров увенчались двумя «мировыми» и огорчили тремя поражением. В крайнем туре очки отданы «Гетеборг» (0:2).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Гетеборг» завершились с менее 2.5 голами

«Норрчепинг» не выиграл в 11 из 15 последних матчей

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Гетеборг» не проиграет с коэффициентом 1.48 в БК Лига Ставок.