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«Гетеборг» — «Норрчепинг». Прогноз на матч Аллсвенскан (01.08.2022)

сегодня, 15:13
«Гетеборг» - «Норрчепинг»

Ставки букмекеров

«Гетеборг» с минимальной разницей идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.60, ничья в игре котируется по 3.45, а победа «Норрчепинг» по 2.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.673.502.72
Мелбет 2.58 3.52 2.65
1XBET 2.58 3.52 2.65
BetBoom 2.58 3.45 2.64

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.86, а ТМ (2.5) за 1.94.

Форма команд

«Гетеборг» к 16 туру занимает седьмое место в таблице, имея в активе 24 очка. В текущей кампании клуб смог добиться семи побед, трижды играл вничью и в пяти случаях терпел поражение. В последних пяти турах три встречи выиграно, в одной расписана «мировая» и допущен проигрыш. В крайней игре обыгран с «Норрчепинг» (0:2).

«Норрчепинг» после 15 туров занимает 12 строчку, с набранными 16 очками. В текущем розыгрыше клуб четыре матча выиграл, семь проиграл и четыре сыграл вничью. Последние пять туров увенчались двумя «мировыми» и огорчили тремя поражением. В крайнем туре очки отданы «Гетеборг» (0:2).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Гетеборг» завершились с менее 2.5 голами
  • «Норрчепинг» не выиграл в 11 из 15 последних матчей
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Гетеборг» не проиграет с коэффициентом 1.48 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.47 1.95 1.93 1.54 2.61
Мелбет 1.97 1.92
1XBET 1.97 1.92
BetBoom 2.85 1.43 1.92 1.88 1.51 2.55
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