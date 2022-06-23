«Хаммарбю» — «Хэкен». Прогноз на матч Аллсвенскан (26.06.2022)

1655980767

23 июня 2022, 13:39

Ставки букмекеров

«Хаммарбю» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.80, ничейный исход в матче продается за 3.85. а победа «Хэкен» за 3.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.66, а ТМ (2.5) по 2.23.

Форма команд

«Хаммарбю» на сегодня занимает третье место в чемпионате, набрав 20 очков. В текущем сезоне клуб шесть матчей выиграл, в двух расписал «мировую» и в двух уступил. В последних пяти турах одержано по две ничьи и победа, а две встречи проиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Вернаму» (1:0).

«Хэкен» идет лидером турнира, имея в активе 23 очка. В текущей кампании команда семь раз обыгрывала соперников, расписала две «мировые» и однажды уступила. В последних пяти турах добыт максимальный результат. В крайней встрече верх взят над «Сириус» (4:3).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Хэкен» завершились с более 2.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Хаммарбю» забил менее 2.5 голов

«Хаммарбю» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Хаммарбю» с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.