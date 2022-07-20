Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболШвеция. Аллсвенскан 2022

«Хельсингборг» — «Сундсвалль». Прогноз на матч Аллсвенскан (24.07.2022)

20 июля 2022, 14:34
Хельсингборг - Сундсвалль

Ставки букмекеров

«Хельсингборг» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.78, ничья в игре продается за 3.90, а победа «Сундсвалль» за 4.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.784.114.46
Мелбет 1.76 3.98 4.42

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.77, а ТМ (2.5) по 2.06.

Форма команд

«Хельсингборг» является главным аутсайдеров турнира, набрав всего семь очков. По ходу сезона клуб однажды одержал победу, четырежды расписал «мировую» и в 10 поединках уступил. В последних пяти турах допущено три проигрыша, а два матча сыграно вничью, в том числе крайний с «Варберг» (0:0).

«Сундсвалль» на сегодня располагается на 14 месте в чемпионате, имея в активе 10 очков. В нынешнем розыгрыше команда одержала три победы, одну ничью и 10 раз уступила. В предшествующих пяти турах три поединка проиграно, а по одному закончено с равным счетом и выиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Хэкен» (1:5).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Сундсвалль» забили обе команды
  • В 15 последних матчах «Хельсингборг» забил менее 2.5 голов
  • «Хельсингборг» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Сундсвалль» забьет гол с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.75 1.68 2.29
Мелбет 2.16 1.77
Все комментарии
nksj94387f78
nksj94387f78
20 июля в 15:59
Победу одержит Хельсингборг
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 