«Хельсингборг» — «Сундсвалль». Прогноз на матч Аллсвенскан (24.07.2022)

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20 июля 2022, 14:34

Ставки букмекеров

«Хельсингборг» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.78, ничья в игре продается за 3.90, а победа «Сундсвалль» за 4.30 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.77, а ТМ (2.5) по 2.06.

Форма команд

«Хельсингборг» является главным аутсайдеров турнира, набрав всего семь очков. По ходу сезона клуб однажды одержал победу, четырежды расписал «мировую» и в 10 поединках уступил. В последних пяти турах допущено три проигрыша, а два матча сыграно вничью, в том числе крайний с «Варберг» (0:0).

«Сундсвалль» на сегодня располагается на 14 месте в чемпионате, имея в активе 10 очков. В нынешнем розыгрыше команда одержала три победы, одну ничью и 10 раз уступила. В предшествующих пяти турах три поединка проиграно, а по одному закончено с равным счетом и выиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Хэкен» (1:5).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Сундсвалль» забили обе команды

В 15 последних матчах «Хельсингборг» забил менее 2.5 голов

«Хельсингборг» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Сундсвалль» забьет гол с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.