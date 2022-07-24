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«Норрчепинг» — «Гетеборг». Прогноз на матч Аллсвенскан (25.07.2022)

вчера, 13:42
Норрчепинг - Гетеборг

Ставки букмекеров

«Норрчепинг» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.84, ничья в игре котируется по 3.70, а победа «Гетеборг» по 4.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.853.794.40
Мелбет 1.87 3.74 4.06
1XBET 1.87 3.74 4.06
BetBoom 1.85 3.60 4.20

Эксперты затрудняются предположить, какого количества голов стоит ожидать в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.87, а ТМ (2.5) за 1.93.

Форма команд

«Норрчепинг» после 14 туров занимает 11 строчку, с набранными 16 очками. В текущем розыгрыше клуб четыре матча выиграл, шесть проиграл и четыре сыграл вничью. Последние пять туров увенчались тремя «мировыми» и огорчили двумя поражением. В крайнем туре очки отданы «Мальме» (0:2).

«Гетеборг» к 15 туру занимает восьмое место в таблице, имея в активе 21 очко. В текущей кампании клуб смог добиться шести побед, трижды играл вничью и в пяти случаях терпел поражение. В последних пяти турах три встречи выиграно, в одной расписана «мировая» и допущен проигрыш. В крайней игре очки поделены с «Мьельбю» (1:1).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Норрчепинг» забил менее 1.5 голов
  • «Гетеборг» не проиграл в девяти из 15 последних матчах
  • «Норрчепинг» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
  • В пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирное положение команд, предлагаем заиграть ставку на то, что «Гетеборг» забьет гол с коэффициентом 1.47 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.43 2.02 1.87 1.59 2.47
Мелбет 1.97 1.92
1XBET 1.97 1.92
BetBoom 2.95 1.40 1.97 1.83 1.53 2.50
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:57
Игра на три результата
Гость
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