«Норрчепинг» — «Гетеборг». Прогноз на матч Аллсвенскан (25.07.2022)

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вчера, 13:42

Ставки букмекеров

«Норрчепинг» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.84, ничья в игре котируется по 3.70, а победа «Гетеборг» по 4.20 в БК Лига Ставок.

Эксперты затрудняются предположить, какого количества голов стоит ожидать в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.87, а ТМ (2.5) за 1.93.

Форма команд

«Норрчепинг» после 14 туров занимает 11 строчку, с набранными 16 очками. В текущем розыгрыше клуб четыре матча выиграл, шесть проиграл и четыре сыграл вничью. Последние пять туров увенчались тремя «мировыми» и огорчили двумя поражением. В крайнем туре очки отданы «Мальме» (0:2).

«Гетеборг» к 15 туру занимает восьмое место в таблице, имея в активе 21 очко. В текущей кампании клуб смог добиться шести побед, трижды играл вничью и в пяти случаях терпел поражение. В последних пяти турах три встречи выиграно, в одной расписана «мировая» и допущен проигрыш. В крайней игре очки поделены с «Мьельбю» (1:1).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Норрчепинг» забил менее 1.5 голов

«Гетеборг» не проиграл в девяти из 15 последних матчах

«Норрчепинг» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

В пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирное положение команд, предлагаем заиграть ставку на то, что «Гетеборг» забьет гол с коэффициентом 1.47 в БК Лига Ставок.