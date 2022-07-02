«Норрчёпинг» — «Сириус». Прогноз на матч Аллсвенскан (03.07.2022)

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02 июля 2022, 19:27

Ставки букмекеров

«Норрчёпинг» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.49, ничья в игре котируется по 4.60, а победа «Сириус» по 6.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.26.

Форма команд

«Сириус» по состоянию на сегодня располагается на 11 строчке таблицы, набрав 14 очков. По ходу турнира клуб праздновал четыре победы, довольствовался двумя «мировыми» и в пяти случаях терпел поражение. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а одна встреча завершилась вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Гетеборг» (1:2).

«Норрчёпинг» после 11 туров занимает 10 строчку, с набранными 15 очками. В текущем розыгрыше клуб по четыре матча выиграл и проиграл, а треух сыграл вничью. Последние пять туров увенчались двумя победами и «мировыми», а также огорчили одним поражением. В крайнем туре с «Мьельбю» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Сириус» завершились с более 2.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Норрчёпинг» забили обе команды

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Сириус» забьет гол с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.