Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболШвеция. Аллсвенскан 2022

«Норрчёпинг» — «Сириус». Прогноз на матч Аллсвенскан (03.07.2022)

02 июля 2022, 19:27
Норрчепинг - Сириус

Ставки букмекеров

«Норрчёпинг» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.49, ничья в игре котируется по 4.60, а победа «Сириус» по 6.10 в БК Лига Ставок.

Швеция. Аллсвенскан 2022
Норрчёпинг
Сириус
ПроигрышНичьяНичьяНичьяПроигрыш
0 : 1
завершен
03 июля 2022, 18:30
воскресенье
Трансляция
ВыигрышНичьяПроигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.50 4.60 6.15
1XBET 1.50 4.60 6.15
BetBoom 1.48 4.60 6.40

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.26.

Форма команд

«Сириус» по состоянию на сегодня располагается на 11 строчке таблицы, набрав 14 очков. По ходу турнира клуб праздновал четыре победы, довольствовался двумя «мировыми» и в пяти случаях терпел поражение. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а одна встреча завершилась вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Гетеборг» (1:2).

«Норрчёпинг» после 11 туров занимает 10 строчку, с набранными 15 очками. В текущем розыгрыше клуб по четыре матча выиграл и проиграл, а треух сыграл вничью. Последние пять туров увенчались двумя победами и «мировыми», а также огорчили одним поражением. В крайнем туре с «Мьельбю» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Сириус» завершились с более 2.5 голами
  • В девяти из 15 последних матчах «Норрчёпинг» забили обе команды
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Сириус» забьет гол с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
598qzb5hwpgb
598qzb5hwpgb
02 июля в 20:17
Победу одержит «Норрчепинг»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 