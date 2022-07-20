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«Вернамо» — «АИК». Прогноз на матч Аллсвенскан (23.07.2022)

20 июля 2022, 14:28
Вернамо - АИК

Ставки букмекеров

«АИК» идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.10, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Вернамо» по 3.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.833.502.08
Мелбет 3.66 3.48 2.06
1XBET 3.66 3.48 2.06

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.74, а ТБ (2.5) за 2.08.

Форма команд

«Вернамо» к 15 туру подходит на 13 месте, имея в активе 13 очков. По ходу турнира команда добыла три победы, четырежды завершила матч с равным счетом и в семи случаях потерпела поражение. В прошедших пяти турах по три матча проиграно, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайней встрече с «Юргорден» очков не добыто (5:0).

«АИК» идет в группе лидеров, располагаясь на третьем месте, набрав 28 очков. В текущем розыгрыше команда восемь раз обыграла соперников, четыре встречи закончила вничью и три поражением. В последних пяти турах добыто две победы, две встречи закончены с равным счетом, а одна проиграна. В крайнем противостоянии верх взят над «Кальмар» (1:0).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «АИК» завершились с менее 3.5 голами
  • В 12 из 15 последних матчах «Вернамо» не выиграл
  • В семи из 10 последних выездных матчах «АИК» забили обе команды

Прогноз

Учитывая турнирный статус команд, актуальную статистику и текущую форму, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «АИК» с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.58 1.78 2.12
Мелбет 1.80 2.12
1XBET 1.80 2.12
Все комментарии
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20 июля в 20:00
Фаворит матча «АИК»
Гость
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