«Вернамо» — «АИК». Прогноз на матч Аллсвенскан (23.07.2022)

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20 июля 2022, 14:28

Ставки букмекеров

« АИК » идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.10, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Вернамо» по 3.60 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.74, а ТБ (2.5) за 2.08.

Форма команд

«Вернамо» к 15 туру подходит на 13 месте, имея в активе 13 очков. По ходу турнира команда добыла три победы, четырежды завершила матч с равным счетом и в семи случаях потерпела поражение. В прошедших пяти турах по три матча проиграно, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайней встрече с «Юргорден» очков не добыто (5:0).

« АИК » идет в группе лидеров, располагаясь на третьем месте, набрав 28 очков. В текущем розыгрыше команда восемь раз обыграла соперников, четыре встречи закончила вничью и три поражением. В последних пяти турах добыто две победы, две встречи закончены с равным счетом, а одна проиграна. В крайнем противостоянии верх взят над «Кальмар» (1:0).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей « АИК » завершились с менее 3.5 голами

» завершились с менее 3.5 голами В 12 из 15 последних матчах «Вернамо» не выиграл

В семи из 10 последних выездных матчах « АИК » забили обе команды

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