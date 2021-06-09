СИК — КуПС. ‎Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (10.06.2021)

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сегодня, 09:39

10 июня 2021 года зрители смогут насладиться просмотром очередного тура чемпионата Финляндии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — КуПС. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу хозяев поля по 3.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне СИК набрал восемь баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — две победы, две ничьих и одно поражение. Клуб забил пять голов и пропустил четыре мяча в этом сезоне.

КуПС выглядит еще хуже, чем оппонент. Клуб набрал семь очков и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы, одна ничья и три поражения. Клуб забил девять мячей и пропустил восемь голов.

Информация для ставок

● СИК забил пять голов в пяти последних матчах

● КуПС выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

● СИК выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на фору (+1) ФК КуПС по коэффициенту 1.09. Также можно поставить на ничью или победу ФК КуПС по коэффициенту 1.30.

Ранее букмекеры предлагали поставить на победу Дании в матче с Финляндией по коэффициенту 1.53.