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СИК — КуПС. ‎Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (10.06.2021)

сегодня, 09:39

10 июня 2021 года зрители смогут насладиться просмотром очередного тура чемпионата Финляндии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 3.35 3.25 2.19
Мелбет 3.42 3.34 2.20
1XBET 3.42 3.34 2.20
BetBoom 3.35 3.15 2.20

Ставки букмекеров

Фаворит матча — КуПС. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу хозяев поля по 3.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне СИК набрал восемь баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — две победы, две ничьих и одно поражение. Клуб забил пять голов и пропустил четыре мяча в этом сезоне.

КуПС выглядит еще хуже, чем оппонент. Клуб набрал семь очков и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы, одна ничья и три поражения. Клуб забил девять мячей и пропустил восемь голов.

Информация для ставок

● СИК забил пять голов в пяти последних матчах

● КуПС выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

● СИК выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на фору (+1) ФК КуПС по коэффициенту 1.09. Также можно поставить на ничью или победу ФК КуПС по коэффициенту 1.30.

Ранее букмекеры предлагали поставить на победу Дании в матче с Финляндией по коэффициенту 1.53.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.17 1.64 1.63 2.19
Мелбет 1.70 2.27
1XBET 1.70 2.27
BetBoom 2.13 1.65 1.60 2.23 1.29 3.30
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shlomo
shlomo
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