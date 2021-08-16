«Сириус» — АИК. Прогноз на матч чемпионата Швеции (16.08.2021)

16 августа 2021 года болельщики смогут насладиться поединком «Сириус» — АИК, который пройдет в рамках чемпионата Швеции по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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0 : 1
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали АИК. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивают коэффициентом 3.75, а победа хозяев идёт по коэффициенту 4.50.
Форма команд
В нынешнем сезоне чемпионата Швеции «Сириус» выступает не лучшим образом. Команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице и набрала 26 баллов. В активе этого клуба четыре победы, четыре ничьих и шесть поражений. Клуб забил 15 голов и пропустил 25 мячей. В последних матчах «Сириус» смотрится не лучшим образом, команда теряет очки на ровном месте и практически ничего не может показать в атаке.
АИК в этом сезоне очень хорош. Команда находится на третьей строчке в турнирной таблице и имеет в активе 27 баллов. Всего у клуба восемь побед, три ничьих и столько же поражений. Команда забила 21 мяч и пропустила 13 голов. В последних поединках АИК выглядит здорово, команда имеет серию без поражений и доминирует практически в каждом матче. АИК является претендентом на чемпионский титул, отставание от лидера составляет всего три балла.
Информация для ставок
- АИК не проигрывает пять игр кряду
- «Сириус» выиграл один матч из последних пяти
- АИК забил десять голов в последних пяти матчах
Прогноз
АИК выглядит в разы сильнее своего соперника. Эта команда не проигрывает несколько матчей кряду и доминирует на каждом участке футбольного поля. Сейчас клуб в потрясающей форме и вполне может выиграть матч даже в эконом-режиме. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только АИК забьет гол по коэффициенту 3.05.
Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче чемпионата Испании.