«Сириус» — АИК. Прогноз на матч чемпионата Швеции (16.08.2021)

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вчера, 14:07

16 августа 2021 года болельщики смогут насладиться поединком «Сириус» — АИК , который пройдет в рамках чемпионата Швеции по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали АИК . Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивают коэффициентом 3.75, а победа хозяев идёт по коэффициенту 4.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне чемпионата Швеции «Сириус» выступает не лучшим образом. Команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице и набрала 26 баллов. В активе этого клуба четыре победы, четыре ничьих и шесть поражений. Клуб забил 15 голов и пропустил 25 мячей. В последних матчах «Сириус» смотрится не лучшим образом, команда теряет очки на ровном месте и практически ничего не может показать в атаке.

АИК в этом сезоне очень хорош. Команда находится на третьей строчке в турнирной таблице и имеет в активе 27 баллов. Всего у клуба восемь побед, три ничьих и столько же поражений. Команда забила 21 мяч и пропустила 13 голов. В последних поединках АИК выглядит здорово, команда имеет серию без поражений и доминирует практически в каждом матче. АИК является претендентом на чемпионский титул, отставание от лидера составляет всего три балла.

Информация для ставок

АИК не проигрывает пять игр кряду

не проигрывает пять игр кряду «Сириус» выиграл один матч из последних пяти

АИК забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

АИК выглядит в разы сильнее своего соперника. Эта команда не проигрывает несколько матчей кряду и доминирует на каждом участке футбольного поля. Сейчас клуб в потрясающей форме и вполне может выиграть матч даже в эконом-режиме. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только АИК забьет гол по коэффициенту 3.05.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче чемпионата Испании.