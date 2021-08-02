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«Сириус» — «Эребру». Прогноз на матч Высшей лиги Швеции (02.08.2021)

вчера, 10:33

2 августа 2021 года «Сириус» примет «Эребру» в рамках очередного тура чемпионата Швеции. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.863.89
Фонбет Live! 51.00 4.70 1.20
Мелбет 1.74 4.02 4.04
BetBoom 1.80 3.80 4.15

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Сириус». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу «Эребру» по 3.85.

Форма команд

«Сириус», игрока которого подписал клуб из РПЛ, расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 15 баллов. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в пяти матчах. У клуба в активе 14 забитых и 23 пропущенных мячей. В последних матчах «Сириус» не запомнился чем-то выдающимся, клуб находится в ужасной форме. «Сириус» приближается к зоне вылета, от этого матча будет очень многое зависеть.

«Эребру» — худшая команда чемпионата Швеции. Клуб расположился на 16-й строчке в турнирной таблице и набрал всего восемь баллов. У команды в активе две победы, две ничьих и восемь поражений. Этот клуб забил семь мячей и пропустил 24 гола. В последних поединках клуб все так же ужасен, команда находится в плохой форме и не может выиграть вот уже несколько матчей кряду.

Информация для ставок

● «Сириус» забил пять голов в последних пяти матчах
● «Эребру» не побеждает вот уже восемь игр кряду
● «Сириус» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к двойной ставке — «одна команда не забьет и победа „Сириуса“» по коэффициенту 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.75 1.75 2.23
Мелбет 2.41 1.58
BetBoom 3.70 1.24 2.25 1.59 1.76 1.98
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Все комментарии
sa2hyudkmddp
sa2hyudkmddp
вчера в 17:42
Футбольный клуб «Сириус» (Уппсала) выиграет матч.
t8yzrzhpr57e
t8yzrzhpr57e
вчера в 16:43
Футбольный клуб «Сириус» (Уппсала) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 11:06
Хозяева не проиграют
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