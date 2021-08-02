«Сириус» — «Эребру». Прогноз на матч Высшей лиги Швеции (02.08.2021)

2 августа 2021 года «Сириус» примет «Эребру» в рамках очередного тура чемпионата Швеции. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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1 : 2
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Сириус». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу «Эребру» по 3.85.
Форма команд
«Сириус», игрока которого подписал клуб из РПЛ, расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 15 баллов. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в пяти матчах. У клуба в активе 14 забитых и 23 пропущенных мячей. В последних матчах «Сириус» не запомнился чем-то выдающимся, клуб находится в ужасной форме. «Сириус» приближается к зоне вылета, от этого матча будет очень многое зависеть.
«Эребру» — худшая команда чемпионата Швеции. Клуб расположился на 16-й строчке в турнирной таблице и набрал всего восемь баллов. У команды в активе две победы, две ничьих и восемь поражений. Этот клуб забил семь мячей и пропустил 24 гола. В последних поединках клуб все так же ужасен, команда находится в плохой форме и не может выиграть вот уже несколько матчей кряду.
Информация для ставок
● «Сириус» забил пять голов в последних пяти матчах
● «Эребру» не побеждает вот уже восемь игр кряду
● «Сириус» выиграл два матча из последних пяти
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к двойной ставке — «одна команда не забьет и победа „Сириуса“» по коэффициенту 3.40.