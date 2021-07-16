ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБеларусь. Высшая лига 2021

«Славия» Мозырь – «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (18.07.2021)

вчера, 23:12

«Славия» Мозырь и «Ислочь» 18 июля проведут очную встречу в рамках очередного тура чемпионата Беларуси. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящую игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.523.672.63
Фонбет 2.45 3.65 2.65
Мелбет 2.45 3.44 2.61
1XBET 2.45 3.44 2.61
BetBoom 2.45 3.55 2.55

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Мелбет не определяют фаворита в этой встрече: ставки на победу «Славии» принимаются по коэффициенту 2.40, а шансы «Ислочи» одержать викторию оцениваются в 2.92. Вероятность ничейного исхода получила котировку чуть выше тройки – 3.10.

Также эксперты букмекера считают, что команды могут продемонстрировать результативный футбол. Исход ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.04.

Форма команд

«Славия» пребывает в плохой форме. В чемпионате страны коллектив из Мозыря не побеждал на протяжении шести туров, потерпев в данной серии пять поражений, а также сыграв вничью с «Неманом» (2:2).

Существенный недобор очков откинул «Славию» на третье снизу место в турнирной таблице. Впрочем, ситуация пока не столь плачевная, поскольку прямой конкурент в лице вышеупомянутого «Немана» выше за счет лучших дополнительных показателей.

У «Ислочи» турнирное положение лучше – команда идет на 11-м месте рейтинга, имея на своем счету 16 очков. Две последних игры в Высшей лиге «Ислочь» свела к ничейным результатам, разделив баллы с «Минском» (1:1) и «Энергетиком-БГУ» (1:1).

Последний раз в чемпионате Беларуси «Ислочь» праздновала победу первого мая, когда в гостях был обыгран тот же «Неман» (1:0).

Информация для ставок

  • «Славия» проиграла в 3 предыдущих матчах против «Ислочи»
  • Команды обменивались забитыми голами в 3 из 4 предыдущих встреч в Мозыре
  • «Славия» забивала и пропускала голы в 5 предыдущих поединках на своем поле

Прогноз

«Славия» и «Ислочь» регулярно страдают от провалов в защите, чем охотно пользуются их соперники. В очной встрече оба кризисных соперника постараются сыграть на пределе своих возможностей, чтобы прервать череду неудач. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Волгаря» в матче ФНЛ с «Акроном».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.78 1.59 2.37
Мелбет 2.04 1.80
1XBET 2.04 1.80
BetBoom 1.97 1.73 1.54 2.32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100