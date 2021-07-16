«Славия» Мозырь – «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (18.07.2021)

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вчера, 23:12

«Славия» Мозырь и «Ислочь» 18 июля проведут очную встречу в рамках очередного тура чемпионата Беларуси. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящую игру.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Мелбет не определяют фаворита в этой встрече: ставки на победу «Славии» принимаются по коэффициенту 2.40, а шансы «Ислочи» одержать викторию оцениваются в 2.92. Вероятность ничейного исхода получила котировку чуть выше тройки – 3.10.

Также эксперты букмекера считают, что команды могут продемонстрировать результативный футбол. Исход ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.04.

Форма команд

«Славия» пребывает в плохой форме. В чемпионате страны коллектив из Мозыря не побеждал на протяжении шести туров, потерпев в данной серии пять поражений, а также сыграв вничью с «Неманом» (2:2).

Существенный недобор очков откинул «Славию» на третье снизу место в турнирной таблице. Впрочем, ситуация пока не столь плачевная, поскольку прямой конкурент в лице вышеупомянутого «Немана» выше за счет лучших дополнительных показателей.

У «Ислочи» турнирное положение лучше – команда идет на 11-м месте рейтинга, имея на своем счету 16 очков. Две последних игры в Высшей лиге «Ислочь» свела к ничейным результатам, разделив баллы с «Минском» (1:1) и «Энергетиком-БГУ» (1:1).

Последний раз в чемпионате Беларуси «Ислочь» праздновала победу первого мая, когда в гостях был обыгран тот же «Неман» (1:0).

Информация для ставок

«Славия» проиграла в 3 предыдущих матчах против «Ислочи»

Команды обменивались забитыми голами в 3 из 4 предыдущих встреч в Мозыре

«Славия» забивала и пропускала голы в 5 предыдущих поединках на своем поле

Прогноз

«Славия» и «Ислочь» регулярно страдают от провалов в защите, чем охотно пользуются их соперники. В очной встрече оба кризисных соперника постараются сыграть на пределе своих возможностей, чтобы прервать череду неудач. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.