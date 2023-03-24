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Словакия – Босния и Герцеговина. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (26.03.2023)

сегодня, 13:08
Словакия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.55. Поверить в успех Боснии и Герцеговины можно по 2.85. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25.

Отбор ЧЕ-2024
Словакия
Босния и Герцеговина
Ничья
- : -
26 марта 2023, 22:45
воскресенье
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.573.283.01
Лига Ставок 2.60 3.25 2.90

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент примерно похож и равен 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.

Форма команд

Сборная Словакии несколько дней назад не смогла на своем поле переиграть Люксембург (0:0), что на дистанции может очень сильно повлиять на итог всей квалификации. Сборная не блещет результатами, и потеря очков в еще одном домашнем матче может уже на самом старте очень сильно снизить ее шансы на выход из группы. Победа над Боснией и Герцеговиной только запутает все расклады и сделает саму группу интереснее.

Босния и Герцеговина в первом матче одержала победу и серьезно настроена на следующий поединок. Коллектив намерен побороться даже с Португалией за первое место, а для этого необходимо набирать максимум очков с остальными соперниками. Предполагаем, что гости выйдут играть агрессивно и на победу с самого стартового свистка. В прошлом туре Босния и Герцеговина обыграла Исландию (3:0).

Информация для ставок

  • Босния и Герцеговина проиграла только один матч из восьми последних во всех турнирах
  • Четыре последних матча Словакии завершились ничейными результатами
  • Сборная Словакии проиграла два из трех последних матчей с Боснией и Герцеговиной
  • Два из трех поединков между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды мотивированы и наверняка смогут отличиться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.68 2.29
Лига Ставок 2.12 1.70 1.61 2.28
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