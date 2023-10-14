Словения – Финляндия. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (14.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа сборной Финляндии оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.
|
3 : 0
завершен
вчера, 19:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17.
Форма команд
Словенская сборная на данный момент является лидером своей группы, но сразу четыре команды идут очень плотно и претендуют на выход из группы. В домашней встрече с Финляндией у хозяев в случае победы будет отличный шанс сделать большой шаг к выходу напрямую на турнир, ведь на данный момент они набрали 13 баллов и опережают соперника на один пункт. Два последних матча Словении завершились крупной победой над «Сан-Марино» (4:0) и успехом с Северной Ирландией (4:2).
Финляндия только в последнем туре прервала серию из побед в этой квалификации, но их место на Евро 2024 сейчас под большим вопросом. Команда набрала 13 очков, но идет лишь на третьем месте и опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. В тяжелой выездной встрече со Словенией гостям очень важно, как минимум не проиграть. В прошлой игре Финляндия на своем поле уступила Дании (0:1), а на выезде минимально одолела Казахстан (1:0).
Информация для ставок
- Финляндия выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Словения проиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Сборная Финляндии выиграла два из трех последних матчей со Словенией
Прогноз
Словения является фаворитом этой встречи и наверняка захочет обезопасить свое первое место еще больше. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.