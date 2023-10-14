Словения – Финляндия. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (14.10.2023)

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вчера, 15:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа сборной Финляндии оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17.

Форма команд

Словенская сборная на данный момент является лидером своей группы, но сразу четыре команды идут очень плотно и претендуют на выход из группы. В домашней встрече с Финляндией у хозяев в случае победы будет отличный шанс сделать большой шаг к выходу напрямую на турнир, ведь на данный момент они набрали 13 баллов и опережают соперника на один пункт. Два последних матча Словении завершились крупной победой над «Сан-Марино» (4:0) и успехом с Северной Ирландией (4:2).

Финляндия только в последнем туре прервала серию из побед в этой квалификации, но их место на Евро 2024 сейчас под большим вопросом. Команда набрала 13 очков, но идет лишь на третьем месте и опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. В тяжелой выездной встрече со Словенией гостям очень важно, как минимум не проиграть. В прошлой игре Финляндия на своем поле уступила Дании (0:1), а на выезде минимально одолела Казахстан (1:0).

Информация для ставок

Финляндия выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Словения проиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах

Сборная Финляндии выиграла два из трех последних матчей со Словенией

Прогноз

Словения является фаворитом этой встречи и наверняка захочет обезопасить свое первое место еще больше. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.