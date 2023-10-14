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Словения – Финляндия. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (14.10.2023)

вчера, 15:26
Словения

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа сборной Финляндии оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.993.234.51
Лига Ставок 1.99 3.20 4.30

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17.

Форма команд

Словенская сборная на данный момент является лидером своей группы, но сразу четыре команды идут очень плотно и претендуют на выход из группы. В домашней встрече с Финляндией у хозяев в случае победы будет отличный шанс сделать большой шаг к выходу напрямую на турнир, ведь на данный момент они набрали 13 баллов и опережают соперника на один пункт. Два последних матча Словении завершились крупной победой над «Сан-Марино» (4:0) и успехом с Северной Ирландией (4:2).

Финляндия только в последнем туре прервала серию из побед в этой квалификации, но их место на Евро 2024 сейчас под большим вопросом. Команда набрала 13 очков, но идет лишь на третьем месте и опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. В тяжелой выездной встрече со Словенией гостям очень важно, как минимум не проиграть. В прошлой игре Финляндия на своем поле уступила Дании (0:1), а на выезде минимально одолела Казахстан (1:0).

Информация для ставок

  • Финляндия выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • Словения проиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • Сборная Финляндии выиграла два из трех последних матчей со Словенией

Прогноз

Словения является фаворитом этой встречи и наверняка захочет обезопасить свое первое место еще больше. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.94 1.93 1.52 2.62
Лига Ставок 1.94 1.90 1.52 2.55
Все комментарии
idres
idres
вчера в 17:26
Конкуренция за первые две строчки в группе Н зашкаливает. На них претендуют сразу четыре сборые, и кстати, что Словения, что Финляндия, в этот список входят. Мотивация запредельная, и это дело хорошее, но и xG-данные могут внести свою лепту в атакующий подтекст. К слову, в среднем за матч словенцы забивают 1.6 голов, а показатель финнской команды составляет 1.3 мяча за встречу. Получается, что здесь стоит ждать обоюдно-голевую реализацию.
Гость
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