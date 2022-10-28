«Сочи» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (20.10.2022)

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вчера, 11:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Урала» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Сочи» выиграл всего одну игру из пяти туров РПЛ за последнее время и вполне заслуженно опустился уже на восьмое место в таблице. Команда имеет в своем активе 20 очков и продолжит опускаться ниже, если не изменит свой подход к ближайшим играм. В прошлой встрече «Сочи» был разгромлен «Зенитом» в Санкт-Петербурге (0:7), а в кубке страны уступил «Уралу» (2:3).

«Урал» уже обыгрывал «Сочи» в рамках кубка России несколько дней назад и теперь может попробовать достичь еще одного успеха. Благодаря победному рывку в РПЛ команда из Екатеринбурга вышла уже на 10 место с 16 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. В прошлой встрече «Урал» обыграл «Крылья Советов» в чемпионате России (2:1).

Информация для ставок

«Урал» выиграл уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Сочи» проиграл пять из шести последних поединков во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сочи» проиграл два последних поединка с «Уралом»

Прогноз

«Сочи» считается фаворитом, хотя выглядит не лучшим образом в последних поединках. Предполагаем, что «Урал» точно увезет очки в этом поединке. Сделать ставку на Х2 можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.