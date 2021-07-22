«Спартак» Трнава — «Сепси». Прогноз на отборочный матч Лиги конференций (22.07.2021)

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вчера, 05:41

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций «Спартак» из Трнавы примет «Сепси». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает минимальное предпочтение «Спартаку». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход котируется в 3.5. Победа «Сепси» представлена коэффициентом 2.65.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 2.00. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 1.8. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.79.

Форма команд

«Спартак» в первом квалификационном раунде Лиги конференций встречался с мальтийской «Мостой». В первом выездном поединке словацкий клуб проиграл со счетом 2:3. В ответном домашнем матче команда одержала уверенную победу (2:0). В чемпионате Словакии «Спартак» финишировал на 3-м месте.

«Сепси» уже успел сыграть в новом сезоне чемпионата Румынии, где в первом туре без проблем обыграл «Академику Клинчени» (2:0). После победы в официальном матче команда провела товарищескую встречу с «Политехникой Яссы», которая завершилась победой «Сепси» (2:0). В другом июльском контрольном матче команда обыграла клуб из России.

Информация для ставок

«Спартак» проиграл три из шести последних поединков

Беспроигрышная серия «Сепси» составляет семь матчей

«Спартак» пропускал голы в 3 из 4 последних матчей

«Сепси» забивает в 14 матчах подряд

Прогноз

В этом матче трудно предположить, кто окажется победителем, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.5.