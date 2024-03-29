«Спартак» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (30.03.2024)

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вчера, 12:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Урала» оценивается за 6.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

Московский «Спартак» пытается не отставать от группы лидеров, но у команды не все получается. Перед стартом очередного тура РПЛ команда идет на шестом месте с 31 баллом и отстает от «Локомотива» на один пункт. В матче с одним из аутсайдеров чемпионата «красно-белым» нельзя терять очки, ведь конкуренты наверняка смогут оторваться. Два последних поединка «Спартака» завершились победой в кубке России над «Оренбургом» (3:1) и поражением от «Факела» (0:2) в РПЛ .

«Урал» проиграл практически все последние матчи в чемпионате России и опустился в зону вылета, а именно на 13 место с 19 баллами. Команда отстает от ближайшего соперника всего на один пункт, поэтому может подняться выше в случае победы. Тем не менее, гостям придется очень непросто, ведь «Спартак» мотивирован на победу, особенно после потери очков в последнем туре с «Факелом». В последних двух встречах «Урал» обыграл «Родину» (2:1) по пенальти в кубке России, а ранее крупно уступил «Зениту» (1:4) в чемпионате.

Информация для ставок

«Урал» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спартак» выиграл семь из десяти поединков на своем поле во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Спартак» приложит максимум усилий для победы над не самым стабильным соперником, чтобы не отставать от конкурентов, а возможно и обойти их. Предлагаем сделать ставку на победу «народной команды» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.