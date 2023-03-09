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«Специя» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (10.03.2023)

сегодня, 10:34
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.43. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.6, а победа «Специи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.704.751.45
Лига Ставок 6.80 4.60 1.48

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Специя» выглядит очень неубедительно в последних турах и давно не выигрывает. Команда опустилась уже на 17 место с 21 баллом и опережает зону вылета лишь на три пункта. В матче с одним из лидеров Серии А тяжело серьезно рассчитывать на очки, однако в футболе случается разное. В прошлом туре «Специя» сыграла вничью с «Вероной» (0:0), а ранее поделила очки и с «Удинезе (2:2).

„Интер“ больше сфокусирован на ответной игре Лиги Чемпионов, ведь реальных шансов догнать „Наполи“ в чемпионате у миланского клуба нет. Тем не менее, команда занимает текущее второе место с 48 баллами и опережает прямого конкурента „Лацио“ лишь на два пункта. В игре со „Специей“ гостям очень важно исключить недооценку соперника и тогда вероятнее всего нужный результат придет. В прошлом туре „Интер“ обыграл на своем поле „Лечче“ (2:0), а ранее уступил на выезде „Болонье“ (0:1).

Информация для ставок

  • „Специя“ не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей „Интера“ завершились исходом „обе забьют — нет“
  • „Интер“ выиграл у „Специи“ четыре из пяти последних встреч
  • Три из пяти матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будут шансы забить и они им воспользуются, а в голе „Интера“ сомневаться почти не приходится. Предлагаем сделать ставку на вариант „обе забьют“ можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.36 2.14 1.77 1.67 2.31
Лига Ставок 2.01 1.78 1.59 2.33
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:56
Думаю, что Интер не испытает проблем и уверенно выиграет этот матч
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