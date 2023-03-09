«Специя» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (10.03.2023)

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сегодня, 10:34

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.43. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.6, а победа «Специи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Специя» выглядит очень неубедительно в последних турах и давно не выигрывает. Команда опустилась уже на 17 место с 21 баллом и опережает зону вылета лишь на три пункта. В матче с одним из лидеров Серии А тяжело серьезно рассчитывать на очки, однако в футболе случается разное. В прошлом туре «Специя» сыграла вничью с «Вероной» (0:0), а ранее поделила очки и с «Удинезе (2:2).

„Интер“ больше сфокусирован на ответной игре Лиги Чемпионов, ведь реальных шансов догнать „Наполи“ в чемпионате у миланского клуба нет. Тем не менее, команда занимает текущее второе место с 48 баллами и опережает прямого конкурента „Лацио“ лишь на два пункта. В игре со „Специей“ гостям очень важно исключить недооценку соперника и тогда вероятнее всего нужный результат придет. В прошлом туре „Интер“ обыграл на своем поле „Лечче“ (2:0), а ранее уступил на выезде „Болонье“ (0:1).

Информация для ставок

„Специя“ не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей „Интера“ завершились исходом „обе забьют — нет“

„Интер“ выиграл у „Специи“ четыре из пяти последних встреч

Три из пяти матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будут шансы забить и они им воспользуются, а в голе „Интера“ сомневаться почти не приходится. Предлагаем сделать ставку на вариант „обе забьют“ можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.