«Спортинг» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз на матч чемпионата Португалии (15.02.2021)

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сегодня, 12:30

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 19-й тур высшей лиги Португалии.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет дома, и поставить на их победу можно с коэффициентом 1.5. Победа «Пасуш де Феррейра» оценивается в 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.1.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.99. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.82. Есть вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» находится на четвертом месте в чемпионате и показывает отличные результаты. Команда давно не проигрывает и по праву находится в зоне Лиги Европы. Отрыв от ближайшего преследователя составляет четыре очка, что позволяет коллективу чувствовать себя относительно спокойно. Последними матчами «Пасуш де Феррейра» стали домашняя ничья с «Портимоненси» (0:0) и победа над «Тонделлой» (2:1).

«Спортинг» уверенно лидирует в чемпионате и имеет отрыв от «Порту» в семь очков, при этом сыграв на одну игру меньше. Команда идет к чемпионству и показывает отличный результат (13 очков в пяти матчах). В прошлых двух турах «Спортинг» выиграл два выездных матча у «Жил Висенте» (1:2) и «Маритиму» (0:2).

Информация для ставок

• «Спортинг» не проиграл ни одной игры в рамках нынешнего сезона чемпионата Португалии

• «Пасуш де Феррейра» не проигрывает уже девять матчей подряд

• «Спортинг» выиграл последние десять матчей у «Пасуш де Феррейра»

• «Пасуш де Феррейра» забивал в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Несмотря на хорошую форму гостей, мы считаем, что победу в этом матче одержит «Спортинг». Уж слишком хорош в этом сезоне лидер чемпионата. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход оценивается в 1.85.