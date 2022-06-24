«Кальмар» — «Вернамо». Прогноз на матч Аллсвенскан (27.06.2022)

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24 июня 2022, 18:16

Ставки букмекеров

«Кальмар» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.93, ничья в игре котируется по 3.30, а победа «Вернамо» по 4.30 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.62, а ТБ (2.5) за 2.30.

Форма команд

«Кальмар» по состоянию на сегодня располагается на шестой строчке в таблице, набрав к этому моменту 16 очков. По ходу турнира команда пять раз одержала победы, расписала одну «мировую» и четыре раза уступила. В прошедших пяти турах три встречи выиграно, а по одной проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии очки поделены с «Мьельбю» (1:1).

«Вернамо» к 11 туру подходит на 12 месте, имея в активе 12 очков. По ходу турнира команда добыла три победы, трижды завершила матч с равным счетом и в четырех случаях потерпела поражение. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайней встрече с «Хаммарбю» взято три очка (1:0).

Информация для ставок

13 из 15 последних матчей «Вернамо» завершились с менее 3.5 голами

В 10 из 15 последних матчах «Кальмар» не было голов или забила только одна команда

«Кальмар» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.74 в БК Лига Ставок.