«Миннесота» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз на матч МЛС (04.07.2022)

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03 июля 2022, 15:09

Ставки букмекеров

«Миннесота» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.08, а ничья в игре и победа «Реал Солт-Лейк» котируется по одной цене – 3.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты предполагают, что исход поединка будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.83, а ТМ (2.5) за 1.98.

Форма команд

«Миннесота» к игре подходит на 11 месте в таблице, набрав к этому времени 21 очко. В нынешней кампании команда шесть раз праздновала победы, трижды играла вничью и в восьми встречах уступила. В последних пяти турах добыто два выигрыша и трижды очков не было добыто. В крайнем противостоянии обыгран «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:3)

«Реал Солт Лейк» по состоянию на сегодня занимает третью строчку в чемпионате, имея в активе 29 очков. В текущем розыгрыше команда восемь раз обыгрывала соперников, в пяти поединках расписала «мировую» и в четырех потерпела поражение. В прошедших пяти турах добыто три выигрыша, одна встреча проиграна, а в крайнем противостоянии очки поделены с «Коламбус Крю» (0:0).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Миннесота» завершились с менее 3.5 голами

В 13 из 15 последних матчах в МЛС «Реал Солт-Лейк» забил менее 2.5 голов

«Реал Солт-Лейк» забил менее 2.5 голов В четырех из пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Реал Солт-Лейк» не проиграет с коэффициентом 1.75 в БК Лига Ставок.