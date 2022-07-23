«Реал Солт Лейк» — «Даллас». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

1658595337

вчера, 19:55

Ставки букмекеров

«Реал Солт-Лейк» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.98, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Даллас» по 3.75 в БК Лига Ставок.

Аналитики затрудняются предположить какого количества голов следует ожидать в поединке. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.97.

Форма команд

«Реал Солт Лейк» по состоянию на сегодня занимает третью строчку в чемпионате, имея в активе 33 очка. В текущем розыгрыше команда девять раз обыгрывала соперников, в шести поединках расписала «мировую» и в шести потерпела поражение. В прошедших пяти турах добыта одна победа и две ничьи, а две встречи проиграны. В крайнем противостоянии взят верх над «Спортинг Канзас» (3:0).

«Даллас» к матчу подходит на шестом месте, набрав 29 очков. В нынешнем розыгрыше клуб семь раз обыгрывал соперников, расписал восемь «мировых» и шесть раз потерпел поражение. В предшествующих пяти турах два матча проиграно и три сыграно вничью. Крайнее противостояние с «Остин» закончилось равенством (1:1).

Информация для ставок

«Реал Солт-Лейк» не проиграл в 10 из 15 последних матчей

В 12 из 15 последних матчах «Даллас» забили обе команды

«Реал Солт-Лейк» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Реал Солт-Лейк» с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.