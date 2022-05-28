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«Торонто» — «Чикаго Файр». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

вчера, 12:42
Торонто - Чикаго Файр

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.003.482.46
Фонбет 2.75 3.40 2.55
Мелбет 2.68 3.64 2.49
1XBET 2.73 3.60 2.47

Ставки букмекеров

«Чикаго Файр» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.45, ничья в матче продается за 3.55, а победа «Торонто» за 2.75 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.77, а ТМ (2.5) за 2.06.

Форма команд

«Торонто» на сегодня занимает 13 место в таблице, набрав всего 12 очков. По ходу турнира команда по три матча выиграла и сыграла вничью, а в семи поединках уступила. В последних пяти турах допущено четыре проигрыша, а в крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Ди Си Юнайтед» (2:2).

«Чикаго Файр» к матчу подходит на последней строчке, имея в активе 11 очков. В нынешнем розыгрыше клуб добыл две победы, в пяти встречах расписал «мировую» и в шести поединках потерпел поражение. В прошедших пяти турах четыре матча проиграно, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии очки были отданы «Нью-Йорк Сити» (1:0).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Торонто» завершились с менее 3.5 голами
  • В 11 из 15 последних матчах «Чикаго Файр» забил менее 1.5 голов
  • «Торонто» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Торонто» не проиграет с коэффициентом 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.003.482.46
Фонбет 2.75 3.40 2.55
Мелбет 2.68 3.64 2.49
1XBET 2.73 3.60 2.47
Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.80 1.65 2.33
Фонбет 2.05 1.77
Мелбет 2.21 1.74
1XBET 1.97 1.93
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:44
Много голов в матче не будет
Гость
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