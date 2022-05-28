«Торонто» — «Чикаго Файр». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

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вчера, 12:42

Ставки букмекеров

«Чикаго Файр» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.45, ничья в матче продается за 3.55, а победа «Торонто» за 2.75 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.77, а ТМ (2.5) за 2.06.

Форма команд

«Торонто» на сегодня занимает 13 место в таблице, набрав всего 12 очков. По ходу турнира команда по три матча выиграла и сыграла вничью, а в семи поединках уступила. В последних пяти турах допущено четыре проигрыша, а в крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Ди Си Юнайтед» (2:2).

«Чикаго Файр» к матчу подходит на последней строчке, имея в активе 11 очков. В нынешнем розыгрыше клуб добыл две победы, в пяти встречах расписал «мировую» и в шести поединках потерпел поражение. В прошедших пяти турах четыре матча проиграно, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии очки были отданы «Нью-Йорк Сити» (1:0).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Торонто» завершились с менее 3.5 голами

В 11 из 15 последних матчах «Чикаго Файр» забил менее 1.5 голов

«Торонто» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Торонто» не проиграет с коэффициентом 1.55 в БК Фонбет.