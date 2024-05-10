«Ахмат» выиграл пять матчей в РПЛ подряд

1715353771

10 мая 2024, 18:09

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ .

Таким образом, команда из Грозного одержала пять побед подряд в рамках чемпионата России.

Последний раз «Ахмат» проигрывал 13 апреля в матче против «Балтики» со счётом 1:7.