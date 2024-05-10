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«Ахмат» выиграл пять матчей в РПЛ подряд

10 мая 2024, 18:09
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.

Таким образом, команда из Грозного одержала пять побед подряд в рамках чемпионата России.

Последний раз «Ахмат» проигрывал 13 апреля в матче против «Балтики» со счётом 1:7.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:22
Хорошая статистика - так держать!!!
cska1948
cska1948 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 09:42, ред.
Помница, когда-то Путин сказал, что он является болельщиком, тогда ещё Терека. Может именно это и помогло грозненцам одержать пять побед подряд и сохранить место в РПЛ.
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 20:44
Скоро их будут называть "Грозненский Байер")))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
10 мая в 20:07
Самое интересное, что команды чувствуют свою беспомощность и играют .... как то вяло...)
Валерыч
Валерыч
10 мая в 19:55, ред.
В это трудно поверить. Как за такое короткое время сумел преобразить игру "Ахмата" новый тренер Адиев? Состав команды вроде тот же самый.
rqrc42drk4vv
rqrc42drk4vv
10 мая в 19:13
После 1-7 ... Похоже так вставили, что мама не горюй.
Futurista
Futurista
10 мая в 18:30
Молодцы...отличный результат...
5w94cnjcsx2b
5w94cnjcsx2b
10 мая в 18:23
Чудесное преображение Ахмата, хотя чудес на свете не бывает.
shlomo
shlomo
10 мая в 18:15
Крылья Советов не смогли ничего поделать с Ахматом...... Конате и Бериша набрали отличную форму.
Гость
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