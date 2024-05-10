«Ахмат» выиграл пять матчей в РПЛ подряд

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.
Таким образом, команда из Грозного одержала пять побед подряд в рамках чемпионата России.
Последний раз «Ахмат» проигрывал 13 апреля в матче против «Балтики» со счётом 1:7.
|Крылья Советов0 : 2Ахмат
|Матч завершен
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.
Таким образом, команда из Грозного одержала пять побед подряд в рамках чемпионата России.
Последний раз «Ахмат» проигрывал 13 апреля в матче против «Балтики» со счётом 1:7.