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10 мая 2024, 17:56

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» (0:2) в матче 28-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 45-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. На 62-й минуте полузащитник Бернард Бериша удвоил преимущество гостей.

«Крылья Советов» идут на 6-м месте (40 очков), «Ахмат» идёт на 10-м месте (35 очков).