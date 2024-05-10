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«Крылья Советов» проиграли «Ахмату»

10 мая 2024, 17:56
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» (0:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 45-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. На 62-й минуте полузащитник Бернард Бериша удвоил преимущество гостей.

«Крылья Советов» идут на 6-м месте (40 очков), «Ахмат» идёт на 10-м месте (35 очков).

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Все комментарии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:20
...а какие люди в этот год родились!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:01
Сейчас это кажется смешным и нереальным, но ведь, когдато же так играли...
И в футболе- олимпийское Золото!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кто бы и как не унижал нашу победу- сборная СССР-56 была лучшей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:35
...на дисерт...! 1956 год Картина д"Ампеццо золото ...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 12:17
Кейне Урзахе.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:41
...данке шён, искренне по русски...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:29
Супругу с Днём Рождения!!!!!!! Главное Здоровья!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну и конечно- любить и быть любимой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:12
...да уж, тут ещё в одну душу заглянул, у супруги ДР, всю жизнь в "Лейпциге" проработала, опять параллели жизненные...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:02
Да да- именно этот фильм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня всё утро на языке эта песня. Ты, как в душу заглянул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:33
баск
баск
вчера в 01:20
Если завтра (уже сегодня) армейцы отберут очки у Зенита, я буду просто счастлив оказаться неправым.

Всё, в Москве второй час ночи, я спать.
Capral
Capral
вчера в 00:36
Если Зенит захочет, он без особых усилий возьмет очки? До недавнего времени не замечал ничего похожего. Если бы было всё именно так, то Зенит, давно бы уже оформил шестое чемпионство подряд. Всё слишком просто...
баск
баск ответ Jeck Denielse (раскрыть)
10 мая в 22:55, ред.
Да не парьтесь вы, всё проще гораздо..)

Сервис Opta не просто так котирует вероятность победы в чемпе Зенита вдвое выше, чем вероятности победы конкурентов, вместе взятых.
Дело всего лишь в соперниках на последние три тура.

У Зенита все трое заметно демотивированы, и если Зенит захочет, он без особых проблем возьмёт в трёх турах максимум очков, без всяких подкупов.
Тогда как у Краснодара и Динамо совсем другое дело, у них у каждого минимум два матча из трёх воевать придётся от ножа, и очковые потери будут наверняка..

Ну, теоретически, может Зенит и не хочет брать шестой титул подряд, свечку я, конечно, не держал..)
Но это вряд ли, тем более, что у Газпрома дела складываются сильно так себе, а дальше будет только хуже.

Так что не исключено, что это последний подряд титул у вас будет, ну или один из последних в ближайшие годы..
И есть ещё одна причина: Зенит остался последним, кто ещё может сделать золотой дубль- чем не дополнительная мотивация?)
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
10 мая в 21:56
Я уже всё объяснил, повторяться не буду. Дождемся игры и посмотрим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
10 мая в 21:47
Всё по существу...
Вы будете считать выигрыш Зенита "подозрительным"....я и спрашиваю вас...почему ???
При столь неплохой статистике Зенита в гостях у Ахмата....
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
10 мая в 21:35
Нет, я только учусь.
lotsman
lotsman
10 мая в 21:30
Судья не разрешит, с ковриками на поле.)
Dauletbek
Dauletbek ответ pomor45 (раскрыть)
10 мая в 21:17
Очень смешно
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
10 мая в 21:08
РФС кроме протоколов КДК и ЭСК ничего не читает.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
10 мая в 21:07
    Capral
    Capral
    10 мая в 20:28
    Адам, сегодня, твой клуб решил главную задачу и теперь, волен, сам распоряжаться своей игрой. Очень показательной, будет ваша игра с Зенитом... Ничего не хочу предсказывать, поскольку уже всё написал, но для полного подтверждения моих слов- надо посмотреть игру.

    А пока- я поздравляю тебя с успехом и желаю в следущем сезоне не допускать до подобных неприятных обстоятельств. Я знаю, что ты болеешь за Ахмат с 1981года и понимаю твои переживания.
    Сам, еще недавно был таким...)))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    10 мая в 20:20
    Капралу- Виктор,а зачем Ахмату бадаться теперь,задача решена,мотивации никакой,также как многие пишут и у Крылышек сегодня не было.5 побед сил потрачено немеренно.Кому надо пусть играет каждый матч оставшийся,как финал.
    СлаваРоссиев
    СлаваРоссиев
    10 мая в 20:19
    Ахмат с победой, удивил конечно😎
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
    10 мая в 20:14
    Все остальные по делу в вышке,да? 🤣
    Capral
    Capral ответ pomor45 (раскрыть)
    10 мая в 20:14
    Ну, ты и сказочник.)))
    pomor45
    pomor45
    10 мая в 19:59
    Ахмат жестко продул Балтике. Шелия - вратарь мусульманской команды Ахмат, начал креститься на поле. И поперло, с божьей милостью.
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    10 мая в 19:53
    А разве я написал, что Зенит должен проиграть в Грозном?! В том то и всё дело, что Зенит должен выиграть в Грозном, где ему, всегда трудно играть. Вы невнимательно читаете мои комменты, а потом задаете вопросы- не по существу...
    particular
    particular
    10 мая в 19:43
    И КС попали под каток...
    Может это торжество спортивного духа... Или другое...
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    10 мая в 19:34
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
      10 мая в 19:25
      Неужели ради того чтоб показать свою некую бездоказательную осведомлённость вы готовы вот так...опираясь только на свои подозрения обвинять некие клубы в махинациях ???
      Мне кажется это перебор...

      И почему Зенит...не проигрывавший в гостях у Ахмата последние 8 официальных встреч должен обязательно проиграть???
      Ради того чтоб просто развеять по ветру ваши подозрения???

      Понимаю...вы многое видели...в разные времена...но мерить всех под одно лекало...как то несерьёзно...Вам даже не идёт...не по статусу....

      Напишите...что вы пошутили...))
      VeniaminS
      VeniaminS
      10 мая в 19:17
      Ничего себе ,Ахмат то как разошелся,сметает всех на пути.
      Гость
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