«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» (0:2) в матче 28-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 45-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. На 62-й минуте полузащитник Бернард Бериша удвоил преимущество гостей.
«Крылья Советов» идут на 6-м месте (40 очков), «Ахмат» идёт на 10-м месте (35 очков).
Раньше "Урал" чуть ценник на себя открыто не вывешивал, все знали, что он в первой половине чемпика хорошо сыграет, а всем претендентам на вылет всегда проиграет во второй.
Поэтому эти подковёрные игры даже комментировать неинтересно и РПЛ не смотрю уже.
С учётом того, что "Ахмат" принадлежит человеку, которому трудно отказать (и для жизни не очень полезно), грош цена этим сериям.
Когда руководство КС продаёт своего игрока стоимостью 300 миллионов по ТМ за 30 миллионов в "Локо", то понятно, что там спортивный принцип рядом и не валялся в принципе.
Раньше "Урал" чуть ценник на себя открыто не вывешивал, все знали, что он в первой половине чемпика хорошо сыграет, а всем претендентам на вылет всегда проиграет во второй.
Поэтому эти подковёрные игры даже комментировать неинтересно и РПЛ не смотрю уже.
С учётом того, что "Ахмат" принадлежит человеку, которому трудно отказать (и для жизни не очень полезно), грош цена этим сериям.
Когда руководство КС продаёт своего игрока стоимостью 300 миллионов по ТМ за 30 миллионов в "Локо", то понятно, что там спортивный принцип рядом и не валялся в принципе.