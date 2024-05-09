Фоден и Палмер фавориты, а Холанд аутсайдер. В АПЛ идеальные кандидаты на индивидуальные призы

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вчера, 19:50

Майну из МЮ не повезло в номинации для молодежи.

В этом сезоне нет одного лучшего игрока АПЛ

В прошлом году было легче определиться. Холанд выиграл чемпионат и стал лучшим снайпером турнира с рекордным показателем. После такого дебюта заслуженные Де Брюйне – 16 голевых передач, и Кейн – 30 забитых мячей, уступили юному норвежцу. У Холанда было 36 голов и 8 ассистов. Сейчас статистика тоже хорошая, но даже включение Эрлинга в список кандидатов стало авансом. Отбросим попытки Роя Кина попасть на первые полосы с броскими фразами, но остается заслуженная критика действий форварда «Манчестер Сити».

Нашлись более достойные кандидаты. В атаке выделяются Фил Фоден из команды Гвардиолы и новый лидер «Челси» Коул Палмер. Большая победа академии «Манчестер Сити», это их выпускники. Палмер не хотел ждать с моря погоды на скамейке родного клуба, перебрался в «Челси», откуда вовремя ушел Маунт. В результате Мэйсон среди трансферных разочарований сезона, а его замена среди главных героев. У Палмера 21 гол и 9 ассистов. Можно посчитать пенальти, ведь их много, но в 22 года это шикарная статистика.

Фоден тоже прекрасен, 16 мячей и 8 ассистов. Фила не ждали в основе, но травма Де Брюйне и шикарная форма хавбека подкорректировали планы Гвардиолы. Кроме двух основных кандидатов, хочется выделить также ещё нескольких молодых англичан. Деклан Райс адаптировался в центре поля в «Арсенале», а Сака не нашлось места в списке кандидатов на главный приз, решили выделить Эдегора. В этом сезоне нет одного лучшего игрока АПЛ , поскольку очень много достойных и набирающих высоту мастеров.

В восьмерке форвард Исак из «Ньюкасла», Уоткинс из «Астон Виллы» и Ван Дейк из «Ливерпуля». Легко могли добавить Сака и хавбека «горожан» Родри. Даже Салах мог попасть в список по схеме Холанда. Хотя египтянин провел ряд не самых удачных матчей в АПЛ , посмотрите на его статистику – 18 мячей и 10 ассистов. Если Эрлинга выделили по системе «гол плюс пас», то незачем игнорировать Мохамеда. Восьми кандидатов достаточно, чтобы не размазать голоса, но легко добавить ещё несколько фамилий.

Акселераты захватили номинацию молодому игроку

Забавно видеть в списке молодежи кандидатов на основную награду. Выделили Холанда, Фодена, Исака и Палмера. Тут никого старше 23 лет, все они проходят. Пожалуй, в будущем надо снизить планку возраста, нынешние акселераты раскрываются рано, в 23 года уже являются суперзвездами. С другой стороны, в данной номинации отметили тех, кто не поместился в главном списке. Сака на месте, рядом с ним центральный защитник «Арсенала» Салиба.

Не весь сезон на одном дыхании, но француз невероятно важен для успешной игры «канониров» в защите. Также в номинации для молодежи нашлось место Удоджи, левому защитнику «Тоттенхэма» и сборной Италии. Хотя Дестини тотальный аутсайдер в рейтинге, где даже Александеру Исаку из «Ньюкасла» вряд ли достанется много голосов, хотя это без шуток один из лучших нападающих весны. А обиднее всего за Майну из «Манчестер Юнайтед».

Кобби на дно тянут результаты команды, центральный хавбек не может голами перекрыть слабое выступление клуба, как сделал Палмер из «Челси». Майну всего 19 лет, а у него за плечами полноценный сезон с 21 матчем в полузащите, где изначально ставили на Каземиро. Но легендарный бразилец выступает ужасно, может отправиться к старому знакомому Роналду. А за Майну будущее, это классный футболист с широким спектром действий.

Футболисты должны благодарить за успехи тренеров

Палмер похорошел не благодаря Пеллегрини, аргентинец странно отработал сезон в «Челси». Тен Хаг не в ответе за прогресс Майну. Но Маурисио и Эрика нет в номинации лучшему тренеру сезона. Зато есть люди, которые тоже полноправные звезды АПЛ . Недавно на базу «Манчестер Сити» пришли дети из академии клуба. И ребятишки, встретив Гвардиолу, начали скандировать: «Пеп, Пеп, Пеп». Даже маленькие школьники понимают, кто царь горы у «горожан».

Разумеется, Хосеп сразу переключил внимание на Холанда – мол, это он забивает голы. Но без Гвардиолы «Манчестер Сити» не шел бы на четвертый чемпионский титул в АПЛ подряд впервые в истории турнира. Даже МЮ Фергюсона не набирался такой наглости. Гвардиола явный фаворит в тренерской номинации, поскольку его бывший помощник Артета допускал ошибки в критический момент. Но Микель учится и справедливо в числе героев дивизиона.

Можно оспорить включение Юргена Клоппа в пятерку претендентов? Нет, ведь «Ливерпуль» после травм и обновления состава вернулся к борьбе за титул. Также нет вопросов к включению в список Андони Ираолы. Испанский наставник «Борнмута» поставил «вишенкам» интересный футбол, скромная команда в первой десятке, могут финишировать наравне с «Вест Хэмом» и «Брайтоном», где после серии неудач откатился в различных рейтингах Де Дзерби.

А вот опытный испанец Эмери набирает очки с «Астон Виллой». Клуб из Бирмингема стремится в ЛЧ , опережают «Тоттенхэм» на четыре очка по потерянным. У «шпор» матч в запасе, а фора пока семь пунктов. В списке хорошо бы смотрелся австралиец Постекоглу, вот только у лондонцев худший отрезок в АПЛ за двадцать лет, проиграли четыре матча подряд. Но в руках «шпор» по-прежнему судьба чемпионства, ведь Ангелос сыграет против Гвардиолы.