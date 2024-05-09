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Великий тренер подстраивается под футболистов. Анчелотти вышел в шестой финал Лиги чемпионов

вчера, 21:57
Карло Анчелотти

Проиграл лишь один раз в Стамбуле.

Режиссер, который дает много свободы

Анчелотти смело можно назвать лучшим педагогом в большом мировом футболе. Хватает классных тренеров, но у них другой подход. Моуриньо деспот, с ним просто поссориться. Гвардиола маньяк контроля, у него «свободные» решения хорошо прописаны в сценарии. Футбольных тренеров удобно сравнивать с режиссерами, и Хосеп вроде Тарантино. У него в голове все будущие поединки, как у Квентина фильмы.

Американец разрешает крутым актерам импровизировать, и всегда заливисто смеется над их шутками, созданными на базе сценария. Но диалоги у Тарантино святые как схемы у Гвардиолы. Хочешь быть успешным – вписывайся. У Холанда в Дортмунде было больше свободы, чем сейчас в «Манчестер Сити». Анчелотти действует совсем иначе. Многие футболисты, от Беллингема до Крооса, говорят о свободе.

План на игру присутствует, но Карло не верит, что тактика является ответом на все вопросы мироздания. Анчелотти абсолютно прав, ведь успех в футболе складывается из мелочей. Поскольку мало голов, то везение тоже остается ключевым фаворитом. «Реал» удачливее, чем «Манчестер Сити». ПСЖ ещё хуже, могут проиграть самим себе до выхода на поле. Также глупо отрицать влияние тренера на мораль.

Анчелотти раскрывает сильные стороны игроков, ведь соединяет тренерские идеи – например, перегруз левого фланга Винисиусом, Беллингемом и Родриго, с пожеланиями игроков. Бывают исключения, хавбека Камавингу перенесли на левый фланг обороны. Но теперь француза используют в центре поля, выходит на замену. Анчелотти не усложняет, а упрощает, как с диагоналями Крооса против «Баварии»:

У качественного игрока редко возникают проблемы с адаптацией в новом клубе. Класс на первом месте, ведь футбол не такой уж сложный. Поле постоянно одинаковое, соперников чаще всего одиннадцать, мяч не меняется, ворота не движутся. Футбол простой.

Карло кокетничает, ведь за «простыми» успехами «Реала» стоят профессионалы. Например, тренер «сливочных» по физической подготовке 61-летний итальянец Антонио Пинтус вчера вышел в девятый финал Лиги чемпионов. У него три победы с «Реалом» и один кубок с «Ювентусом» в 1996-м. Даже футболисты «Монако», когда их готовил к матчам Тони, добрались до финала против «Порту». Команды Пинтуса проиграли четыре финала из восьми, а у Анчелотти 4 победы в 5 решающих играх.

Невероятно успешный тренер без эго

«Я, я, я». Три любимых слова многих тренеров. А у Анчелотти всегда отсылка к целой команде. Карло, даже если раздает пафосные комплименты, то делает это искренне. Вчера итальянец заявил, что нынешний состав «Реала» самый сильный, с которым работал за всю карьеру. Неправда. Состав великого «Милана» с Кафу, Мальдини, Нестой, Пирло, Зеедорфом и Шевченко не уступает нынешнему составу «Реала». «Сливочные» с Касильясом, Рамосом, Бэйлом, Бензема и Роналду не хуже новой основы.

Но Анчелотти как опытный педагог знает цену комплиментам. Игроки любят, когда человек, которого глубоко уважают, отсыпает щедрые оценки. Винисиус заслуживает «Золотой мяч» – это заявление Карло призвано настроить бразильца на ударный финал на «Уэмбли» против обороны защитника Хуммельса. Благодаря Лунину «Реал» добрался до решающей стадии сезона – ещё одна мысль Анчелотти, чтобы приободрить. Этого Карло нахватался у Переса. Старый испанец умеет льстить футболистам.

Всегда обнимает, мило с ними беседует. Вчера Перес немного смутился, когда высокий худой Тухель налетел на босса «Реала». Разумеется, обсуждали концовку матча и отмену гола «Баварии». Стоит признать, этот момент Анчелотти прокомментировал неважно. Карло отшутился, что «Реал» может назвать падение Киммиха «симуляцией». Её не было, капитан «сливочных» Начо толкнул Йозуа. Но у Анчелотти на один такой «прокол» всегда десятки грамотных решений, он чувствует «Реал».

Король Кубка европейских чемпионов

Руководство «сливочных» не хотело возвращать Карло. Тренер, который согласился работать на «Эвертон», где нет порядка с 1980-х, казался списанным материалом. Но великий режиссер на то и великий, чтобы удивлять в почтенном возрасте. Анчелотти 64 года, вышел в шестой тренерский финал Кубка чемпионов. Только «Ливерпулю» Бенитеса проиграл, хотя «Милан» вел 3:0 после первого тайма. Но в Стамбуле вину должны разделить между собой тренер и футболисты «россонери».

Легенды недооценили «Ливерпуль» с Алонсо и Джеррардом. С «Реалом» у Карло пока две победы в Лиге чемпионов. Он уже оторвался от Пейсли, Зидана и Гвардиолы по числу кубков. Если Анчелотти обыграет классную «Боруссию» Д на «Уэмбли», то в качестве тренера возьмет пятый трофей. Добавьте ещё два Кубка европейских чемпионов в качестве игрока «Милана», Анчелотти был неплохим хавбеком, и получите шесть. В мире был только один человек с шестью победами в кубке чемпионов.

Речь о хавбеке «Реала» Франциско Хенто. У Бензема, Роналду, Карвахаля, Начо, Крооса, Модрича по пять триумфов в главном Кубке. Четверо могут выиграть по шестому трофею, но тогда Анчелотти возьмет свой седьмой кубок. Кто мог подумать, что именно из деревенского парня, который начал футбольный путь в Серии С, вырастет самый успешный тренер в главном мировом кубке? «Реалу» сказочно повезло, что они вернули Анчелотти, никого лучше найти бы не сумели.

Тренер с его складом ума и характером смог за год из команды, которую «Манчестер Сити» по делу разнес 4:0 в плей-офф, создать коллектив, способный выдержать удары «горожан» и пройти «Баварию», прижатую к стенке результатами в других турнирах. Анчелотти использует подход, для которого нужно много мудрости. В концовке матча переиграл Тухеля, ведь резервисты Томаса не вышли умирать ради победы, а вот Хоселу, Модрич и Камавинга всей душой за «Реал».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 05:40, ред.
Я бы может и согласился по Киммиху, если бы он падал вперёд или на бок. Но падение - "нырок" назад (затылком), чревато, ибо как в этом случае падать башкой и главное на что (зелёный газон, локоть/колено/бутсу игроков позади) - русская рулетка с последствиями выше среднего, в которую немец вряд ли бы стал играть.
Поэтому тут такое...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 03:32
И все-таки, Киммих нырял. Отличная статья
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 03:06
Это лишь Ваше мнение.,Я огласил свое - и не собираюсь его менять.
амурец
амурец
сегодня в 01:46
Папа Карло просто придушил типа лучшего тренера, а сейчас тихонько обул Тухеля, в финале надеюсь он будет победителем
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:01, ред.
Пеп & Карло..., Карло & Пеп. Здесь диспут в стиле кто кого перекричит не канает.
Только аргументы. У меня, в преимуществе итальянца над каталонцем, он только один, но существенный: Карло может подавить своё эго, а Пеп нет. Гвардиола если втемяшит себе что то в голову, то никогда не отступит, пусть даже это и во вред результату - тормоз Женя Грилиш, который провалил 1/4 с Мадридом, но упорно играл практически оба полных матча четвертьфинала из-за тупикового принципа Пепа, тому в подтверждение.
8ktjzss7hkpr
8ktjzss7hkpr ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 00:37
Они тратят столько же как и мю, Челси. Где результат? У Пепа все игроки выходят на новый уровень. Кто к нему приезжал в качестве суперзвезды? Возможно Холланд, но никто не ожидал что он станет у пепа претендентом номер один на зм
1580556558
1580556558 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:28
МС играет по одному шаблону, МС не умеет перестраиваться по ходу матча, максимум может взвинтить или сбавить темп. О каком гении можно говорить? МС как и Зенит, держится только за счет разницы в классе между игроками команд. Также было и с Барселоной и с Баварией.
tuhs8w8ccymm
tuhs8w8ccymm ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 00:18
Ну не надо. Я болею за Реал, но Пепа считаю одним из лучших в истории. С ним щас только Карло может посоревноваться за это звание, даже Фергюсон в пролете. Почему Фергюсон в пролете, потому что в АПЛ все его рекорды практически Пеп перебил, за исключением всего количества чемпионства АПЛ. Карло если выиграет Дортмунд, у него уже 5 титулов в качестве тренера и это без криша и Бензема. У Фергюсона всего два.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Просто худший комментарий! Пеп раскрыл многие таланты, создал Великую связку ХавИньеста!
Карло крутой тренер, не спорю, но нельзя недооценивать Гвардиолу.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:00
Один из лучших тренеров в истории футбола.
lk_483777
lk_483777
вчера в 22:55
У шарлатана игроки играют как пешки-только по команде ведущего. В этой игре нет красоты и привлекательности. Тошнота одна.

А вот Карло использует потенциал своих футболистов на все 100%. Тут хлеб и зрелище, радость или разочарование. Живой футбол.
9tsrbk9y74r4
9tsrbk9y74r4
вчера в 22:11
Только в прошлом сезоне выяснили, что Пеп величайший, как Карло опять решил это все оспорить. Если обыграют Дортмунд, то Пепу опять нужно выиграть лч, что трудно. И вообще Карло единственный кажется тренер, который сможет интегрировать в состав и вини, и мбаппе
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