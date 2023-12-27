«Стандард» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.12.2023)

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вчера, 11:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом по коэффициенту 2.4 являются хозяева, а сделать ставку на успех «Сент-Трюйдена» можно за 3.05. В случае ничейного результата сыграет коэффициент 3.2

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Стандард» не очень хорошо выглядит в последние пару месяцев и имеет целую серию поединков без побед. Команда уже откатилась на 10 место с 22 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. В предстоящей игре хозяева имеют прекрасную возможность одержать первую за долгое время победу и приблизиться к конкуренту. Два последних матча «Стандарда» завершились поражением от «Мехелена» (0:3) и ничьей с «Шарлеруа» (0:0).

«Сент-Трюйден» показывает средние результаты и часто допускает ошибки в обороне, что в конечном итоге влияет на итоговый счет. Команда располагается на восьмом месте с 26 баллами и на пять пунктов отстает от ближайшего соперника. Таким образом гостям нужна победа, чтобы попытаться приблизиться к конкуренту. В прошлом туре «Сент-Трюйден» обыграл на своем поле «Шарлеруа» (1:0), а ранее крупно уступил «RWDM» (3:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Сент-Трюйдена» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Стандард» одержал только две победы в основное время в десяти последних встречах

«Сент-Трюйден» выиграл три из пяти последних поединков у «Стандарда»

Прогноз

«Стандард» не очень хорошо выступает в личных встречах с «Сент-Трюйденом», но постарается набрать важные три очка. Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу, сделать ставку на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.