«Стьярнан» — «Акранес». Прогноз на матч чемпионата Исландии (04.08.2021)

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вчера, 18:46

В очередном туре исландского чемпионата «Акранес» отправится в гости к «Стьярнану». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры явным фаворитом встречи выделяют хозяев. Коэффициент на победу «Стьярнана» составляет 1.63. Поставить на гостей можно по 4.65, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.34.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.55. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Стьярнан» участвовал в квалификации Лиги конференций. Первый матч против «Богемиана» удалось свести к ничьей (1:1), но ответный выездной поединок команда проиграла без шансов (0:3) и вылетела из еврокубков. Футболисты теперь сосредоточены на внутреннем чемпионате и намерены улучшать свое турнирное положение.

«Акранес» в еврокубках участия не принимал, команда идет на последнем месте в турнирной таблице и имеет достаточно проблем, решить которые тренеру и футболистам будет очень трудно.

Информация для ставок

«Стьярнан» не может выиграть в пяти матчах подряд

«Акранес» победил всего один раз в последних пяти поединках

Последняя очная встреча завершилась нулевой ничьей

Прогноз

Нас ожидает битва команд из нижней части турнирной таблицы, которые борются за выживание. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют»в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч «Бордо» — «Клермон».