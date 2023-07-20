«Тальерес Кордоба» — «Химнасия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (24.07.2023)

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вчера, 19:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тальерес Кордоба». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Химнасии» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

«Тальерес Кордоба» отлично проводит нынешний сезон и занимает второе место в турнирной таблице. Тем не менее, отрыв от лидера «Ривер Плейт» составляет целых девять пунктов, что отыграть на данный момент маловероятно. В активе «Тальерес Кордоба» 48 баллов, что больше, чем у «Сан-Лоренсо» на два пункта. В домашней игре с соперником из нижней части таблицы, хозяев устроит только победа. В двух последних матчах «Тальерес Кордоба» обыграл на выезде «Уракан» (1:0) и поделил очки с «Унион» (0:0).

«Химнасия» не лучшим образом выглядит в этом сезоне и даже на зону плей-офф рассчитывать команде будет очень сложно. В активе клуба 28 очков и 22 текущее место в турнирной таблице, а поэтому тренерскому штабу необходимо в корне менять ситуацию, чтобы улучшить результаты как можно быстрее. В прошлом туре «Химнасия» на своем поле уступила «Бока Хуниорс» (1:3), а ранее на выезде проиграла и «Атлетико» Тукуман (0:2).

Информация для ставок

«Химнасия» выиграла лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Тальерес Кордоба» не знает поражений на своем поле уже девять поединков подряд

«Тальерес Кордоба» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Химнасией»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Тальерес Кордоба» является большим фаворитом в этой встрече и имеет хорошую статистику личных встреч с соперником. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.